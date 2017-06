‘Arraial do Amor 2017’ acontece no Parque do Idoso e beneficia instituições sociais

O arraial vai contar com apresentações de danças preparadas pelas instituições beneficiadas com o evento| Divulgação

Para ajudar na manutenção do trabalho social de instituições que cuidam e encaminham crianças e adolescentes com necessidades especiais e negligenciadas por seus familiares, acontecerá no dia 15 de julho o ‘Arraial do Amor 2017’. A festa, que começa às 18h, no Parque Municipal do Idoso, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, contará com uma programação diversificada e animada.

Vão fazer parte das atrações, apresentações de danças dos projetos sociais das instituições beneficiadas. Dentre elas destacam-se: dança dos cadeirantes do Abrigo Moacyr Alves; Balé do Projeto “Dança para Todos” e do Centro Espírita Tomás de Aquino, dentre outras. Os participantes poderão ainda visitar as barracas de pescaria, correio elegante, de espaço infantil e de comidas típicas com várias guloseimas variadas.

Os ingressos estão sendo vendidos no valor de R$ 10 e podem ser adquiridos no Abrigo Moacyr Alves, no Centro Espírita Tomás de Aquino ou na entrada da festa, no Parque do Idoso.

A verba arrecadada será destinada aos anexos do Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino – NASTA (Abrigo Moacyr Alves, Casa do Caminho Simão Pedro, Casa da Santíssima, Lar Francisco de Assis e Centro Espírita Tomás de Aquino).

Com informações da assessoria