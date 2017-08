Arraial beneficente arrecada alimentos e fraldas para a Ademe

Fundada há mais de 30 anos, a Ademe nasceu através da iniciativa de pais e responsáveis de pessoas portadoras de deficiência mental – Divulgação

A Associação Amazonense de Integração de Pais de Deficientes Mentais (Ademe) está pedindo o apoio da população para ajudar na manutenção da instituição. Até este sábado (26), acontece no bairro Aparecida, um arraial beneficente com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e fraldas descartáveis para a entidade.

Localizada na rua Alameda Bons Amigos, nº 77, Aleixo, a Ademe atende atualmente a 96 crianças, com idade de 0 a 16 anos. Entre os serviços oferecidos estão o de fisioterapia, hidroterapia, psicologia, fonoaudiologia, serviço social e apoio pedagógico.

De acordo com a presidente da Ademe, Maria Eliana Castro, a associação conta com apoios importantes como órgãos públicos e empresas privadas, mas para que a Ademe continue atendendo precisa ampliar as parcerias com a população. “Estamos de portas abertas para que qualquer pessoa possa conhecer nosso trabalho e vir somar conosco em prol dessa causa tão importante”, disse.

Fundada há mais de 30 anos, a Ademe nasceu através da iniciativa de pais e responsáveis de pessoas portadoras de deficiência mental com o objetivo de garantir uma melhor qualidade de vida às crianças e adolescentes atendidos, além de apoio socioeconômico aos seus familiares, possibilitando a inclusão social dessas pessoas na sociedade.

Arraial Beneficente

Para contribuir para a manutenção da Ademe, acontece nos dias 25 e 26, a partir das 18h, o Arraial Agostino na Comunidade de Aparecida. O evento acontecerá na rua Coronel Salgado, no bairro Aparecida, e contará com uma programação que inclui shows de música e danças típicas. A entrada é um quilo de alimento não perecível ou um pacote de fralda descartável.

O evento contará com uma programação variada, com apresentações de talentos locais. Na sexta-feira (25), se apresentam os grupos Dança Black Style, Dança Pastoral da Criança, Dança Justiceiro do Sertão, Bixas Loukas no Grosso, Quadrilhas Alternativa Funk na Roça, e Quadrilha tradicional Folia na Roça. No sábado (26) é a vez da Família Galde, Dança do Café 15 de Outubro, Quadrilha Alternativa Os Atrapalhados na Roça, Quadrilha As Poderosas, Ciranda da Visconde, Ciranda do Binha, banda de Forró Valdo Meireles, a cantora Rochely Monforte e o cantor Pedro Lucca. O evento contará com a apresentação de Chiquinho Ribeiro, da Mocidade Independente do Coroado.

De acordo com a organização, serão ao todo cerca de 70 barracas de diversos segmentos, como roupas fitness, brinquedos, artesanato amazônico, pescaria, recadinho do amor e comidas típicas, como maçã do amor, bolo de milho, vatapá, dentre outros. Já na área kids, a criançada poderá se divertir na cama elástica, castelo inflável e touro mecânico.

