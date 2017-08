Arraial Agostino é a atração do último final de semana do mês na Aparecida

A expectativa é receber aproximadamente 15 mil pessoas nos dois dias de evento – Divulgação

Com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e fraldas descartáveis para a Associação Amazonense de Integração de Pais de Deficientes Mentais (Ademe), acontece nos dias 25 e 26, a partir das 18h, o Arraial Agostino na Comunidade de Aparecida. O evento acontecerá na rua Coronel Salgado, no bairro Aparecida, e contará com uma programação que inclui shows de música e danças típicas, além de barracas com guloseimas, artesanato, vestuário, área de recreação para as crianças e muitas brincadeiras.

Leia também: Tem contas de energia atrasadas? Aproveite o feirão para quitar a dívida

A expectativa é receber aproximadamente 15 mil pessoas nos dois dias de evento. A Ademe fica localizada na rua Alameda Bons Amigos, nº 77, Aleixo, e cerca de 7 mil crianças e adolescentes com deficiência são beneficiadas com a instituição. Entre os serviços oferecidos estão o de fisioterapia, hidroterapia, psicologia, fonoaudiologia, serviço social e apoio pedagógico.

Atrações do Arraial

O evento contará com uma programação variada, com apresentações de talentos locais, entre eles, grupos de dança, cantores e bandas locais. Na sexta-feira (25), se apresentam: Dança Black Style, Dança Pastoral da Criança, Dança Justiceiro do Sertão, Bixas Loukas no Grosso, Quadrilhas Alternativa Funk na Roça, e Quadrilha tradicional Folia na Roça.

Leia também: Alerta: banhistas correm riscos em alguns flutuantes de Manaus

No sábado (26) é a vez da Família Galde, Dança do Café 15 de Outubro, Quadrilha Alternativa Os Atrapalhados na Roça, Quadrilha As Poderosas, Ciranda da Visconde, Ciranda do Binha, banda de Forró Valdo Meireles , a cantora Rochely Monforte, Pedro Lucca. O evento contará com a apresentação de Chiquinho Ribeiro, da Mocidade Independente do Coroado.

De acordo com a organização, serão ao todo cerca de 70 barracas de diversos segmentos, como roupas fitness, brinquedos, artesanato amazônico, pescaria, recadinho do amor e comidas típicas, como maçã do amor, bolo de milho, vatapá, dentre outros. Já na área kids, a criançada poderá se divertir na cama elástica, castelo inflável e touro mecânico.

Com informações da assessoria

Leia Mais

Adolescente de 16 anos mata marido com tiro de espingarda no Lago de Anamã

Eclipse solar total já foi visto em Nova York. Em Manaus, só a partir das 15h

Dupla invade sítio e mata dono a terçadadas na Zona Norte