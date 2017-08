Arraial agita a Minivila Olímpica do Santo Antônio neste fim de semana

A festa vai ocorrer gratuitamente, das 18h30 às 23h30 – Fotos: Divulgação/Semjel

Olha a cobra! É mentira. Olha o arraial em agosto! É verdade. Neste fim de semana, sábado (12) e domingo (13), a comunidade do bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, poderá se divertir na primeira edição do Arraial da Minivila Olímpica do Santo Antônio, que vai ocorrer gratuitamente, das 18h30 às 23h30.

O evento irá contar com diversas atrações como músicas, apresentações de danças folclóricas, bingo com premiações, sorteio de brindes, além das barraquinhas com as comidas típicas. A arrecadação durante os dois dias será revertida para serviços de manutenção do local.

“O objetivo da festa é proporcionar entretenimento para a comunidade onde atuamos. Realizamos um trabalho que envolve toda a população e esse é um momento que vamos nos reunir para confraternizar esses festejos tradicionais”, destacou Vládya Gondim, gerente de Políticas Públicas da Juventude da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

A Minivila Olímpica Jair Sampaio é administrada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semjel e está localizada na avenida Luís de Camões, 1290, ao lado da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

