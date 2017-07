Arraiais, grandes espetáculos e shows musicais são destaques na agenda cultural

Arte em Movimento

A oitava edição da Feira Artística e Cultural Arte em Movimento será realizada nos dias 1 e 2 de julho, das 17h às 22h, na Praça da Saudade, Centro. Com comidas típicas, dança e música, o evento é o destaque da nossa agenda cultural e contará com 60 expositores, entre artesanato, gastronomia e variedades, além de beneficiar uma instituição de caridade, que estará com um estande montado para receber doações.

Segundo a organização do evento, para cada doação feita será dado um cupom para concorrer a uma peça a qual os expositores cederam de forma gratuita ao evento. Além de barracas gastronômicas, com opções variadas e comidas típicas juninas, o evento também será animado com apresentações dos grupos de dança Arte Dança e da quadrilha “Loucas da Roça”.

‘Verão na Praça’

Shows de música, peças teatrais, brincadeiras infantis, performances circenses e muitas outras atrações vão movimentar as férias deste ano em Manaus com a nova edição do projeto “Verão na Praça”, que inicia neste final de semana trazendo ampla agenda de opções de cultura e lazer. O projeto acontece todos os sábados no Largo de São Sebastião, no Centro, e aos domingos no Parque Rio Negro, na orla do São Raimundo, sempre a partir das 17h30.

Usina Chaminé

O Centro Cultural Usina Chaminé, em Manaus, lança a primeira parte do calendário de atividades preparadas exclusivamente para essa época de férias da criançada, que vai movimentar o espaço de terça a sábado, das 9h às 14h, com acesso gratuito.

As atividades visam os públicos infantil e juvenil, com práticas recreativas que acontecem todos os sábados (dias 1º, 8 e 15 de julho) até o meio-dia, sempre com participação de profissionais, porém, o acompanhamento dos pais é indispensável. Nestes finais de semana do mês de julho também haverá exibição de filmes infantis e desenhos, nos cines Animação e Expresso Pipoca, do meio-dia às 12h45.

Continua a exposição ‘O Fantástico Corpo Humano’

Quem ainda não teve a oportunidade de passear pelos corredores da exposição, pode aproveitar para conhecer em detalhes o corpo humano ainda neste fim de semana. A mostra permite aos visitantes entenderem mais sobre seus próprios corpos e ensina como cuidar da saúde e optar por estilos de vida mais saudáveis.

O “Fantástico Corpo Humano” leva você à uma jornada fascinante através do bem mais precioso do ser humano: o próprio corpo. Informações: www.fantasticocorpohumano.com.br / facebook.com/FantasticoCorpoHumano/ e (92) 4141-2017

Companhia Ateliê 23 estreia espetáculo ‘Inúteis’

A companhia Ateliê 23 estreia neste sábado, dia 1º de julho, seu novo espetáculo teatral, “Sobre a adorável sensação de sermos inúteis”. A peça será apresentada às 20h, na sede do grupo, localizada na rua Tapajós, 166, Centro, com ingresso a R$ R$ 15 (limitados a 30 pessoas).

“Inúteis” ficará em temporada durante todo o mês de julho, às sextas e sábados, e no mês de agosto somente aos sábados. Durante o processo de montagem, a peça foi sendo alimentada por questões a respeito de relacionamentos frágeis, situações de abandono e autoabandono. A dramaturgia é toda construída em cima de depoimentos de pessoas reais em três níveis de organização: desconhecidos, conhecidos e pessoas do meio virtual.

Musical ‘A Bela e a Fera’

Neste sábado, 1º de julho, às 19h30, no Studio 5, em Manaus, o musical 3D “A Bela e a Fera”, que busca inovar e surpreender o público ao fazer uma releitura do conto já adaptado para o cinema em forma de desenho animado e live-action pela Disney, é levando para os palcos com tecnologia de ponta, cenários e figurinos originais. Informações: (92) 99278-0626 e 3216-3518. O EM TEMPO fará a cobertura desse grande evento.

“Amazon Comedy Festival”

O espetáculo “Amazon Comedy Festival” que tem no elenco grandes nomes da comédia brasileira: Gui Santana, Renato Alabani, Eros Prado e Zé Neves acontece neste sábado (1º), no Teatro Manauara. Os comediantes têm um histórico de sucessos e prometem horas de muita animação para o público. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Manauara ou no site ingresse.com.

Arraial em Manaus

Zona Centro-Oeste

Alvorada, Redenção e Bairro da Paz realizam festivais na zona Centro-Oeste; na zona Norte, acontecem os festivais dos conjuntos Vila da Barra, Renato Souza Pinto e do bairro Amazonino Mendes I e Santa Etelvina. Na zona Leste, quem faz a festa são os bairros Coroado III, Jorge Teixeira 3ª etapa e Zumbi III. Praça 14, Colônia Oliveira Machado e Cachoeirinha também realizam seus arraiais, na zona Sul; e, na zona Centro-Sul, o evento será no bairro Flores. Todos têm início nesta sexta-feira (30).

Vila da Prata

“No bairro Vila da Prata, o 30º Festival Folclórico acontecerá no Complexo Esportivo, com quadrilhas como ‘Explosão na Folia’, Ciranda ‘Sensação da Raiz’, e o grupo ‘Revolução da Swingueira’. Teremos ainda a dança nacional ‘Café Ajuricaba’ e a Dança Internacional da Índia”, afirmou o responsável pelo evento, Crisanto Damião da Silva. O festival continua nos próximos três fins de semana: 07,08 e 09; 14, 15 e 16; e 21, 22 e 23 de julho, na Rua Voluntários da Prata, próximo à escola Joaquim Gonzaga Pinheiro.

Bairro Amazonino Mendes

Já no bairro Amazonino Mendes I, segundo o organizador André Freitas de Lira, haverá a participação de quadrilhas tradicionais, como ‘Bagaceiros na Roça’, alternativas, como a ’Furacão’, e a quadrilha cômica ‘Bichas Loucas’, além do grupo de dança ‘Guerreiros da Selva’. “O nosso festival é tradicional e está em sua 23ª edição. Teremos festas durante quase um mês, iniciando nesta sexta-feira (30), e seguindo pelos próximos dois finais de semana, nos dias 07, 08, 09; e 14, 15 e 16 de julho”, explicou. O festival acontece no Campo do Lidam, na Rua 40, em frente à Escola Estadual Juracy Batista Gomes.

