Arquiteto amazonense transforma barcos de madeira antigos em peças de requinte

A madeira é um dos materiais mais antigos usados na construção civil. Natural e de origem renovável, todo o trabalho deve ser feito com material reutilizado ou certificado para promover a conservação da natureza. A resistência e a diversidade da coloração são algumas das exclusividades de quem opta por usar essa matéria-prima para decoração ou construção.

Sérgio Santos, 51, é arquiteto amazonense reconhecido internacionalmente e resolveu investir nos trabalhos com madeira produzida na Amazônia, dando aspecto nobre e elegante aos ambientes. É ele quem assina as obras da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), do restaurante Batelão Brasserie, o projeto da praça de alimentação do Manauara Shopping, e fez os estandes da Amazônia, na Rio+20.

Durante os 15 anos de experiência em que trabalha com madeiras como Itaúba e Cumaru, já vendeu peças exclusivas para Portugal e Nova York, mas seu principal foco é realizar um trabalho que não agregue somente beleza ao espaço, mas seja, sobretudo, sustentável.

“Tiro um barco que não está mais navegando e transformo em casas, móveis. Hoje a sustentabilidade é isso, é você aproveitar”, conta. Ele já comprou mais de 15 barcos que antes riscavam os rios amazônicos para reaproveitar a madeira em variados projetos.

Santos acredita que a escolha do cliente por uma decoração com madeira é uma questão conceitual. “A madeira sempre refina qualquer ambiente. Eu não uso nem tintas para não perder a originalidade, as peças são só polidas. Gosto de trabalhar com aquilo que era resíduo e poder transformar em algo sofisticado. Esse é o grande desafio”, explica o arquiteto.

Para driblar questões como conseguir madeira de procedência legal e a dificuldade de trabalhar com essa matéria-prima o arquiteto optou por adquirir barcos para aproveitar a madeira proveniente deles e possui a própria marcenaria com uma equipe de carpinteiros navais, qualificados para fazer a retirada das peças das embarcações, talhar e moldar as novas peças.

Quanto ao futuro da arquitetura, Santos está certo de que é na direção do meio ambiente. “Eu vejo isso como o grande caminho da arquitetura. O mundo está se tornando sustentável”, opinou.

Laize Minelli

EM TEMPO