Arquidiocese e OAB promovem debate com os candidatos a prefeito de Manaus

Os nove candidatos a prefeito de Manaus confirmaram presença no debate eleitoral que será realizado nesta terça-feira (20), no auditório do Colégio Dom Bosco, Centro de Manaus, a partir das 18h30. O espaço tem capacidade para 600 pessoas e o evento é aberto ao público.

Por meio da Arquidiocese de Manaus, representada pela Cáritas Arquidiocesana, as pastorais sociais e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Amazonas, as discussões visam promover um aprofundamento das propostas apresentadas pelos candidatos às lideranças dos movimentos sociais e comunidades católicas, para profundar o exercício da democracia e contribuir com a gestão pública municipal.

Orçamento participativo, saúde, saneamento básico, água, habitação/regularização fundiária, indígenas urbanos, mobilidade/transporte e educação e juventude serão os temas discutidos durante o debate. b

Ao final, será apresentada a Carta Compromisso com as propostas que serão prioridades na futura gestão municipal, que deverá ser assinada por cada candidato para, quando eleito, assumir os temas discutidos pela sociedade.

Com informações da assessoria