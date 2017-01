Arquidiocese de Manaus realiza missa para famílias de presos mortos

A Arquidiocese de Manaus divulgou, nesta segunda-feira (2), nota à sociedade manifestando solidariedade às famílias de presos mortos durante a rebelião, ocorrida no domingo (1º), no Complexo Penitenciária Anísio Jobim (Compaj). Na ocasião, morreram 56 presos.

A pastoral carcerária afirma, em primeiro lugar, que é dever do Estado cuidar e garantir a integridade física de cada detento, oferecendo as condições para cumprimento das suas respectivas penas.

A entidade visita presídios há 40 anos em Manaus e, por isso, afirma que o sistema prisional não recupera o cidadão. Pelo contrário, oportuniza escola de crime, em vez de oferecer atividades ocupacionais aos internos.

Considera ainda que a raiz do problema carcerário no Estado do Amazonas e no Brasil é a falta de políticas públicas. A terceirização também fragiliza o sistema, onde o preso representa apenas valor econômico.

A Arquidiocese manifestou repúdio contra a mentalidade daqueles que banalizam a vida. “Enfim, não se pode responder violência, com violência, mas com não-violência, visando uma cultura de paz”, informou Dom Sérgio Eduardo Castriani.

Uma missa será celebrada na tarde de sábado (7), às 16h, na Catedral da Imaculada Conceição, bairro Centro, Zona Sul.

