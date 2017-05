Arqueólogas ministram palestras sobre materiais encontrados no Centro de Manaus

O centro histórico de Manaus e seu rico acervo de materiais arqueológicos encontrados durante obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro e Praça Dom Pedro II,serão temas de palestras.

O conteúdo será ministrado pelas arqueólogas Vanessa Benedito e Margaret Cerqueira, durante a programação da 15ª Semana dos Museus, no Les Artistes Café Teatro, no Centro, nesta quinta e sexta-feira, 18 e 19 de maio, com entrada gratuita.

Confira a programaçao:

Dia 18 de maio:

As palestras “Quando os Artefatos Falam: A cultura material do Centro Histórico de Manaus”, ministrada por Vanessa Benedito,

Dia 19 de maio:

“O Dizível e o Indizível na Praça Dom Pedro II: Uma Abordagem a Partir da Arqueologia Histórica e Pré-Colonial”, apresentada por Margaret Cerqueira

Este ano a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) participa da Semana dos Museus, com programação no Les Artistes Café Teatro, localizado na Avenida Sete de Setembro, 377, Centro.

Serviço:

O que: Programação 15ª Semana de Museus no Café Teatro

Quando: 18 e 19 de maio (quinta-feira)

Horário: das 15h às 17h

Onde: Les Artistes Café Teatro, na Avenida 7 de Setembro, 377, Centro

Quanto: Entrada gratuita

