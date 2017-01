Armas e celulares são apreendidos após revista na carceragem da delegacia de Lábrea

Após revista na carceragem da Delegacia de Polícia de Lábrea (município distante 701 km de Manaus), policiais apreenderam armas, celulares e até utensílios domésticos. Os objetos podem ser facilmente utilizados por presos para eventuais fugas e rebeliões. Atualmente, o local abriga 79 presos, entre provisórios e apenados.

A revista na unidade prisional foi realizada na terça-feira (24). A determinação da Justiça do Amazonas ocorreu após reunião entre a juíza Sabrina Cumba Ferreira – que reponde pela Vara Única da Comarca de Lábrea –, o promotor de Justiça Gérson Castro, o comandante da Polícia Militar (PM) no município, tenente Laurênio, e o delegado da Polícia Civil de Lábrea, Carlos Sena, onde as autoridades decidiram pela revista prisional.

No interior das celas da carceragem, foram encontrados 10 aparelhos de telefones celulares, sete facas, 18 estoques, três aparelhos de televisão, seis aparelhos de DVD, sete carregadores para celular, quatro tesouras, nove chaves de boca, cinco alicates, três espelhos retrovisores de motocicletas; dois estilingues (baladeira); um fogão elétrico, um aquecedor de água; quatro sanduicheiras, além de R$ 125.

De acordo com a juíza Sabrina Cumba, no local estão presos condenados por homicídio e tráfico de drogas, com penas que chegam até 25 anos de reclusão. A magistrada destacou que as autoridades locais estão atuando conjuntamente, em busca de soluções para coibir a entrada de materiais não autorizados na carceragem.

A juíza Sabrina também deu início a uma série de audiências com o objetivo de reavaliar os processos relativos a presos provisórios que estão hoje na carceragem do município. “Em conjunto com o promotor de justiça, estamos fazendo audiências na delegacia que, inclusive, já resultaram em liberdade de alguns presos provisórios que atendiam os requisitos legais para essa decisão. Estamos trabalhando, também, no sentido agilizar a análise dos processos dos presos provisórios. Temos na Vara Única processos de homicídios que estamos agendando os julgamentos conforme são pronunciados”, disse a juíza.

Portal EM TEMPO

Com informações da assessoria