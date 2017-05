Armados, homens invadem e assaltam assistência técnica na Djalma Batista

Uma assistência técnica foi assaltada por dois homens, na tarde desta segunda-feira (8), na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus. Os ladrões portavam uma arma de fogo e uma faca no momento em que entraram no estabelecimento rendendo os clientes e funcionários do caixa.

No total, foram levados R$ 1.050 em espécie, diversos celulares que estavam na assistência técnica do local, além de pertences dos clientes que estavam na loja. Os assaltantes fugiram em um veículo, modelo Corsa, de cor branca, com placas de final 1138, tomando rumo desconhecido.

A ocorrência foi atendida por policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar, que faz buscas para localizar os assaltantes.

Raphael Sampaio

EM TEMPO