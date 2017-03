Arma de subtenente morto em latrocínio é recuperada

A arma, modelo Taurus 9mm, do subtenente do Exército, Vladimir dos Santos Ladeira, foi recuperada por policias militares e civis nesta sexta-feira (24). Um adolescente, de 16 anos, também é suspeito de ter participado do crime e será apresentado à Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

De acordo com informações da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os PM’s – junto com civis do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) – realizaram algumas buscas desde o dia do latrocínio, ocorrido no último dia 19, e, hoje, por volta das 9h30, localizaram o menor, identificado apenas por T.L.O, que confirmou participação no crime e indicou o nome de outros envolvidos. A polícia não divulgou em quais circunstâncias encontrou o adolescente.

A arma, que era do subtenente, também foi encontrada em uma das buscas realizadas pelos policiais.

Ainda segundo a PM, o menor será apresentado à Derfd, responsável pelo inquérito e prisão dos demais envolvidos.

Com informações da assessoria