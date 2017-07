Arma de grosso calibre utilizada para matar homem no Zumbi é apreendida

Luiz estava caminhando na rua com a arma escondida por uma toalha – Divulgação/PM

A arma utilizada na execução de um homem, que não teve a identidade revelada, no último dia 23 de junho em uma casa localizada na rua Joana D’Arc, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus, foi apreendida na manhã desta terça-feira (4). Na ocasião, os bandidos atiraram mais de 50 vezes contra a vítima e atingiram as paredes, portas e janelas da residência.

Luiz Giovane Pires Mariano, de 19 anos, foi preso nesta manhã ao tentar dar fim na arma de fogo, modelo espingarda calibre 12. Ele estava caminhando tranquilamente na via pública com o objeto nas mãos, escondido apenas por uma toalha. Ao avistar a viatura dos policiais militares da 25ª Cicom, na rua Orient, Comunidade da Sharp, ele ficou nervoso e jogou a arma no telhado de uma casa.

Os policiais desconfiaram da ação e foram verificar do que se tratava o pacote jogado pelo suspeito. Ao identificar que se tratava de uma espingarda, a polícia deu voz de prisão a Luiz.

Ele foi levado ao 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no Armando Mendes, onde confessou que a arma foi utilizada no homicídio do último dia 23 de junho. A informação foi repassada por uma policial militar para a nossa equipe de reportagem.

Os policiais civis agora vão investigar se Luiz tem participação no crime ou se apenas guardava a arma de fogo para os traficantes da área. O homem morto supostamente tinha envolvimento com o tráficoe a morte está relacionada à disputa de pontos de venda de entorpecentes.

