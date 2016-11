Arlindo Júnior está com câncer na pleura; notícia foi divulgada pelo cantor em rede social

Na tarde deste domingo (6), o levantador de toadas e vereador de Manaus pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros), Arlindo Júnior anunciou nas redes sociais que está com câncer na pleura. A informação sobre o estado de saúde foi divulgada após procedimento médico realizado no sábado (5) que detectou a doença.

Arlindo está internado no Hospital Samel – localizado na avenida Joaquim Nabuco, Centro da cidade – desde o dia 2 de novembro quando passou mal pela segunda vez em menos de um mês. Em nota, o cantor destacou que não é fácil tornar público a informação, mas espera que os fãs, que tem como amigos e irmãos, possam fazer orações pelo seu restabelecimento.

“Tenho fé em Deus e creio que ele pode me curar. Farei o tratamento que deve ser feito e quero aqui, pedir de você, que continue me colocando em suas orações”, escreveu.

O irmão de Arlindo Júnior, Rochester Rocha informou que os médicos ainda não informaram sobre o tratamento, mas que a família dará todo o apoio. “Todos nós iremos apoiá-lo durante essa luta. Vamos seguir com fé em Deus que tudo vai dá certo”, disse.

Histórico

Em junho, Arlindo esteve em São Paulo, quando foi diagnosticado com ‘inflamação no pulmão’, foi medicado e melhorou. Mas em outubro, após o primeiro turno das eleições, no dia 3 de outubro, o cantor foi ao hospital local fazer um exame quando descobriu que estava com um derrame pleural, mais conhecido como água na pleura. Arlindo precisou ficar internado por 10 dias, para retirada do líquido e para restabelecimento. Após alta, foi recomendado ficar 15 dias em recuperação quando se sentiu mal novamente e fez os exames que detectaram o câncer.

