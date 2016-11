Arlindo Júnior é transferido para hospital de São Paulo; ele luta pela vida após ser diagnosticado com câncer

Após anunciar em suas redes sociais que está com câncer na pleura, o ex-levantador de toadas e vereador de Manaus pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros), Arlindo Júnior, foi transferido, na noite desta sexta-feira (11), em um avião adaptado com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), disponibilizada pelo Governo do Amazonas, onde vai realizar o tratamento contra a doença no Hospital LeForte, em São Paulo. Um grupo de artistas dos bois de Parintins acompanhou o artista no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus, e torce pelo restabelecimento do ‘Pop da Selva’.

O estado de saúde do artista é delicado, entretanto, ele está confiante na recuperação. Ele posou para uma foto assim que deu entrada no hospital – que é integrado ao Hospital Beneficente Portuguesa. A imagem foi compartilhada pelos representantes dos bois no Facebook. O cantor deve ser transferido, após exames, para o Hospital São José, também em São Paulo.

Arlindo Júnior estava internado no Hospital Samel – localizado na avenida Joaquim Nabuco, Centro da cidade – desde o dia 2 de novembro quando passou mal na Câmara Municipal de Manaus (CMM) pela segunda vez em menos de um mês. Ele foi transferido e chegou em São Paulo ainda na noite de sexta-feira. Acompanhado da esposa e da irmã, o cantor pediu orações pelo seu restabelecimento.

O secretário de Cultura do Amazonas, Robério Braga, visitou Arlindo Júnior antes dele ser transferido e disse que o “artista está confiante e firme”. O cantor anunciou o diagnóstico da doença no último domingo (6) e destacou que não era fácil tornar público a informação, mas espera que os fãs, que tem como amigos e irmãos, possam fazer uma corrente de orações em seu favor.

Amigos e familiares do ex-item do boi Caprichoso fizeram, ainda na sexta-feira, uma corrente de oração na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Outra missa também foi realizada durante a noite após a transferência do ‘Pop da Selva’.

Em junho, Arlindo esteve em São Paulo, quando foi diagnosticado com ‘inflamação no pulmão’, foi medicado e melhorou. Mas em outubro, após o primeiro turno das eleições, o cantor voltou para fazer um exame, quando descobriu que estava com um derrame pleural, mais conhecido como água na pleura.

Arlindo precisou ficar internado por 10 dias, para retirada do líquido e para restabelecimento. Após a alta, foi recomendado ficar 15 dias em recuperação quando se sentiu mal novamente e fez os exames que detectaram o câncer.

Vida artística

Além de ser eleito vereador de Manaus nas eleições de 2012, Arlindo Júnior é conhecido como ‘Pop da Selva’ desde o período em que defendia o item de apresentador do boi bumbá Caprichoso. Ele é cantor e está afastado da carreira para cuidar da saúde.

Doença

Um derrame pleural é o acúmulo de líquido e é causado por um câncer que cresce no espaço pleural. Mais de 75% dos pacientes com derrame pleural maligno tem linfoma, câncer de mama, pulmão ou ovário.

A pleura á a membrana que envolve os pulmões, o mediastino e a parede interna do tórax. O câncer na pleura é diagnosticado pela visualização de alterações (tumor, nódulo, espessamento da pleura e derrame pleura) em uma radiografia ou tomografia do tórax. Segundo os especialistas, há vários tipos de tumores, seja benigno ou maligno, que podem se desenvolver na pleura. O mais comum é o mesotelioma, que, quando difuso (espalha rapidamente), é sempre maligno.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO