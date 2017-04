Arlindo Jr e Uendel fazem show juntos neste sábado

Após o sucesso da apresentação do cantor paraense Wanderley Andrade junto com Uendel Pinheiro, chegou a vez do “Pop da Selva”, Arlindo Jr. O cantor que antes de ser levantador de toadas, teve um grupo de pagode, irá se apresentar junto com o Uendel neste sábado (8), a partir das 19h, na roda de samba “Meia noite acaba”, localizada na Avenida Nilton Lins, 3855, Parque das Laranjeiras, em frente ao Posto Shell.

Uendel e Arlindo prometem um repertório mesclar o repertório e garantem tornar o evento bem animado. A programação será voltada para um show com muito samba, pagode e é claro, as toadas de boi em ritmo de samba “A ideia é transformar a roda de samba em um centro cultural e reunir os artistas do norte. Valorizar o que temos de melhor”, destacou Uendel.

Os ingressos já estão à venda e custam R$ 10 preço único. Mulheres não pagam até 20h. Informações e reservas: 98408-0007.

Com informações da assessoria