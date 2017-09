Ariaú Tower: leilão online decidirá destino do hotel

De acordo com a legislação, o arrematante receberá o imóvel livre de dívidas de impostos, multas ou taxas –

Divulgação

O hotel Ariaú Tower, instalado nas margens do rio Ariaú, a 60 km de distância de Manaus, terá seu destino selado na batida do martelo do leiloeiro público Brian Galvão Frota. O leilão online ocorrerá às 9h do dia 22 de setembro no site www.amazonasleiloes.com.br. O lance mínimo é de R$ 2,289.954,39 milhões, 50% do valor de avaliação de R$ 4.579.908,78.

Os interessados em arrematar o Ariaú com todas as suas benfeitorias, numa área total de 66.6813 hectares (Matrícula nº 98 do 1º CRI de Iranduba) e fazer a sua proposta também poderão parcelar pagando 25% à vista e o restante em até 30 meses, corrigidas monetariamente pelo índice do TJAM.

Segundo o leiloeiro Brian Galvão Frota, de acordo com a legislação, o arrematante receberá o imóvel livre de dívidas de impostos, multas ou taxas. Ainda segundo ele, a visitação ao hotel deve ser precedida de autorização judicial. “A forma de pagamento será à vista. Caso não haja propostas, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que devem ser enviadas pelo e-mail [email protected]”, informa o leiloeiro.

Será necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, acrescido da comissão do leiloeiro de 5% e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do Tribunal de Justiça do Amazonas, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas à apreciação do Juiz responsável pelo processo. Não há possibilidade de utilização de carta de crédito ou financiamento bancário.

O leilão eletrônico será realizado para pagar uma dívida contraída com a BR Distribuidora no valor de R$ 1.5 milhão referentes a ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), numa ação judicial que tramita há dez anos na 2ª Vara Cível da Comarca do município de Iranduba, da Região Metropolitana de Manaus, onde o hotel está localizado.

Hotel Ariaú Tower

O hotel possuía cinco torres, de quatro a sete andares, 186 suítes – mais um alojamento com 40 apartamentos para empregados -, restaurantes com capacidade para 200 pessoas, auditório com 400 lugares, um anfiteatro, um mini-auditório para 70 convidados, uma piscina média, um bar e um mini shopping.

O estabelecimento ainda é conhecido pela longa lista de celebridades internacionais que passaram por ele. Nessa relação de famosos estão o então piloto de Fórmula 1, Gilles Villeneuve, o oceanógrafo Jacques Cousteau, o bilionário Bill Gates, o ex-presidente americano Jimmy Carter, entre outros. O lugar já foi cenário de gravações do filme Anaconda e do reality Survivor.

Com informações da assessoria

