Arena Pub estreia ‘Moose Lounge’ com noite sertaneja nesta sexta

A partir desta sexta-feira (6), a casa de shows Arena Pub, localizada na avenida Pedro Teixeira, , bairro Chapada, na Zona Centro-Sul, expande o leque de opções para seus frequentadores. A casa, que já traz o melhor do forró todas as quintas-feiras, agora abre os fins de semana com muito sertanejo.

Segundo o músico Marcos Jandryne, responsável pelo evento “Moose Lounge”, a ideia é oferecer uma nova opção aos visitantes. Na inauguração, já estão previstas três atrações para agitar a sexta-feira.

“Teremos a presença de Kadu Almeida, John Veiga e eu (Jandryne) cantando para o público na noite de hoje. Esperamos um bom público nesta estreia”, reforça o cantor. O DJ Ítalo Rodrigues assume o som durante os intervalos.

Para garantir a lotação da casa, o Arena Pub liberou a entrada das mulheres até às 23h (pista) e ainda oferece a opção de lista para convidados. Os ingressos de pista custam R$ 30,00 e R$ 50,00 para área VIP.

“Uma das melhores alegrias é sentir a energia que vem do público quando estou no palco. Na Moose Lounge, eu tenho certeza que não será diferente, um novo público, mas com essa mesma vibe”, disse o cantor John Veiga.

Quem segue o perfil @mooselounge na rede social Instagram, pode solicitar a inclusão do nome na lista da casa. Outras informações podem ser obtidas pela própria rede social ou pelo telefone (92) 98186-3580.

EM TEMPO