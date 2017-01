Arena da Amazônia viveu dias históricos em 2016

O ano de 2016 foi recheado de histórias para a Arena da Amazônia. Maior público registrado, estreias de técnicos e despedida de atleta. Além disso, nunca se abriu tanto os portões do estádio para que o principal atrativo do local, o campo, fosse utilizado.

Foram jogos que empolgaram os amazonenses que conferiram de perto o Brasileirão Feminino e Masculino, o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, o Campeonato Amazonense, Olimpíadas, Eliminatórias do Mundial da Rússia e o Torneio Internacional Feminino de Seleções. Os mais de 4.410 minutos de bola rolando reuniram 371 mil pessoas durante o ano na praça esportiva.

O estádio também provou dar sorte quando o assunto é estreia de técnicos. Isso porque, tanto Tite quanto Emily Lima saíram do estádio cantando vitória. Pelas Eliminatórias da Copa, o Brasil venceu por 2 a 1 os colombianos e as meninas deram show, ao conquistar o sétimo título da Copa Caixa de Seleções.

Futebol Feminino

O ano de 2016 ficou marcado para o futebol feminino. As meninas do Iranduba avançaram para a segunda fase do Campeonato Brasileiro e ficaram com o vice na Liga de Futebol Feminino Sub-20. Partidas de qualidade e resultados expressivos do Verdão fizeram a Arena da Amazônia ficar conhecida como a casa do futebol feminino.

Um dos maiores públicos de partida do futebol feminino brasileiro foi conquistado na Arena. O recorde nacional veio pela disputa da Liga Sub-20, quando o Iranduba enfrentou o Adeco-SP e reuniu 17.322, no dia 24 de junho, superando os 12.300 de Saad x Cresspom, em 2007.

Olimpíadas

Em agosto, o estádio voltou a ser atração mundial. Com show em campo e também na arquibancada, Manaus recebeu seis jogos, sendo quatro das seleções masculinas e dois dos times femininos, pela Rio 2016. As seleções da Suécia, Japão, Nigéria, Colômbia, Estados Unidos, Japão e Brasil passaram pelo “tapete verde” da Arena.

Público recorde

A tarde do dia 24 de abril ficou eternizada na história do estádio amazonense. Com recorde de público de 44.419 mil pessoas, a Arena foi tomada por uma multidão de apaixonados por Vasco e Flamengo, na semifinal do Campeonato Carioca. A quebra deixou para trás a marca de 40.322 pessoas, conquistada no jogo entre Honduras e Suíça, pela Copa do Mundo de 2014.

Diante da torcida que era minoria, o Gigante da Colina ganhou de 2 a 0 e “calou’ os rubro-negros. Andrezinho e Riascos foram os autores dos gols.

Tite estreia na Arena

Após a demissão de Dunga, o técnico Tite remontou o time verde e amarelo e o local escolhido para o primeiro desafio do novo comandante do time pentacampeão mundial frente a torcida brasileira foi a Arena da Amazônia.

O estádio baré voltou a ser destaque com o show de Neymar em campo, sendo impulsionado por mais de 36 mil vozes dentro do estádio. A seleção encantou, ao vencer por 2 a 1 a Colômbia.

Fim de uma era

Para encerrar o ano com chave de ouro e muito futebol, quatro seleções desembarcaram em Manaus. A arena foi palco, dessa vez, da Copa Caixa Internacional de Seleções. Brasil, Costa Rica, Itália e Rússia foram as escolhidas para a disputa.

O torneio foi vencido pela seleção brasileira e marcou a despedida da volante Formiga da seleção principal. A atleta, de 38 anos, possui mais de 160 jogos com a camisa amarelinha em 21 anos dedicados à seleção. A seleção ficou com o heptacampeonato ao vencer a Itália por 5 a 3, no último dia 18 de dezembro.

Futebol, só que Americano

No dia 22 de dezembro, uma nova modalidade passou a fazer parte da lista de “agraciada” pela Arena da Amazônia. Pela primeira vez, a final do Manaus Bowl foi decidida no estádio. Em campo, quem levou a melhor foi o North Lions, que venceu o Manaus Broncos por 17 a 14, diante de 8.515 pessoas.

O evento foi considerado o quarto melhor do ano em relação a público e o de melhor estrutura a nível nacional.

