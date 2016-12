Arena da Amazônia traz ‘Parada Show de Natal’

A Arena da Amazônia será palco, nos próximos dias 22 e 23 de dezembro, do espetáculo ‘Parada Show de Natal’, que trará pela primeira vez a Manaus o conceito de desfile natalino. O evento contará com o cortejo de carros enfeitados percorrendo o entorno do local, muitas luzes e os personagens tradicionais do imaginário infantil, como as princesas e super-heróis, interagindo diretamente com o público. Na arena, o evento vai reunir espaços com atrações culturais para adultos e crianças, compras e gastronomia. A entrada para a “Parada Show de Natal” é um quilo de alimento não perecível, que será doado a famílias carentes da cidade.

A “Parada Show de Natal” é um espetáculo nos moldes dos desfiles da Disney World. Terá duração de 1h30 e contará com a participação de artistas de companhias de teatro do Amazonas. Com música, dança e mais de 50 personagens, o show pretende resgatar a magia do Natal e emocionar o público, durante todo o trajeto que será percorrido. Os carros passarão pela avenida Constantino Nery até a Arena da Amazônia, onde estarão montados o bazar natalino e a feira gastronômica, além dos palcos com atrações teatrais, de circo e show de artistas locais.

Bazar e feira

Paralelo aos eventos culturais, a ‘Parada Show de Natal’ contará com bazar natalino e feira gastronômica. No bazar, 30 lojas irão expor artigos de decoração, acessórios, vestuário e calçados. Uma ótima oportunidade para quem quiser comprar os presentes de Natal.

Na feira gastronômica, mais de 30 estabelecimentos marcarão presença, apresentando pratos tradicionais desta época do ano. Segundo Sérgio Vhieira, os espaços para expositores, tanto na feira quanto no bazar, já estão quase todos fechados, mas ainda há disponibilidade. Os contatos sobre o assunto devem ser feitos pelo telefone 98153-8440.