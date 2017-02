Arena da Amazônia será palco do ‘Villa Mix’

Considerado o maior festival de música brasileira, o “Villa Mix” acontecerá apenas no dia 18 de março, mas já está cercado de expectativa devido ao sucesso de público das edições anteriores em Manaus. Neste ano, a novidade é que o evento será realizado na Arena da Amazônia pela primeira vez.

“Os artistas estão superempolgados para tocar na arena. Alguns deles estão com novos repertórios, que já vêm sendo divulgados em suas respectivas redes sociais. Este evento será o primeiro do ano, o início da turnê por todo o país”, explica a gerente de marketing da Fábrica de Eventos, Daiana Pereira, que integra a organização do festival.

Uma das atrações desta edição é o DJ Alok, eleito o número 1 do país pela revista especializada “House Mag”. Recentemente, ele entrou para a parada mundial de singles do aplicativo de música Spotify com o hit “Hear Me Now”, parceria com Bruno Martini e Zeeba, tornando-se o primeiro artista da música eletrônica a conseguir o feito. “O público pediu bastante a presença dele”, conta Daiana. O vídeo da música já acumula mais de 32 milhões de visualizações no YouTube.

Quem também faz a primeira apresentação em Manaus no “Villa Mix” é o cantor de forró Jonas Esticado. Natural de Juazeiro do Norte, ele é um novo talento que ganhou notoriedade no ano passado, possui uma agenda de shows lotada e já foi comparado a Wesley Safadão.

Outros destaques são o retorno da dupla Simone e Simaria, que emplacaram uma colaboração com a cantora pop Anitta, a música “Loka”, e do cantor Luan Santana, que lançou o álbum “1977” em 2016. Ainda de acordo com Daiana, a dupla Jorge e Mateus, presentes desde a primeira edição do festival na cidade, em 2013, também está confirmada e, segundo ela, é a apresentação mais aguardada pelo público.

Artistas consagrados no sertanejo nacional, Bruno e Marrone também irão comparecer ao “Villa Mix” para tocar seus grandes sucessos. Mateus e Kauan, dupla em ascensão desde 2010, também retorna a Manaus em sua segunda participação no evento.

Os ingressos já estão à venda, desde já, no site TicMix.com. A área do festival está dividida em quatro setores: Fronte stage, camarote Brahma Extra VIP, pista e camarote comum. O site oficial informa que a abertura dos portões da arena vai ocorrer às 18h30. O camarote especial vai contar com bebida e comida liberadas até as 4h. Front stage terá acesso à frente do palco e open bar. A censura para a área de pista é 16 anos. Os preços variam de R$ 69 a R$ 1.150.

Transmissão local

A Rádio Nativa FM, do grupo Raman Neves de Comunicação, irá transmitir o evento na íntegra para toda a cidade, de 23h às 4h da manhã. Conforme o coordenador artístico da rádio, o publicitário Daniel Lobinho, uma equipe de oito profissionais estará envolvida para mostrar bastidores, curiosidades e entrevistas com todos os artistas que se apresentarão. Para acompanhar a transmissão, os ouvintes terão de acessar a estação 95.1.

Kássio Nunes

EM TEMPO