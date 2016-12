Arena da Amazônia sediará decisão do Manaus Bowl

Para comemorar os 10 anos do surgimento do futebol americano no Amazonas, o estádio que foi palco da Copa do Mundo e das Olimpíadas vai abrir seus portões e dedicar seu gramados pela primeira vez à final do Manaus Bowl. A briga pelo título do estadual envolve um combate inédito entre Manaus Broncos e North Lions, e acontece na próxima quinta-feira (22), às 20h, sendo a entrada um quilo de alimento ou brinquedo.

“Desde que eu entrei no movimento do FA (futebol americano), nós jogamos em campos menores, e vir atuar num gigante desses assusta um pouco, mas é um sonho que está se realizando e que está animando a todos. O dia 22, com toda certeza, será um dia histórico para o esporte”, comentou o presidente do Manaus Broncos, Renner Silva, ao frisar que aguarda mais de 3 mil pessoas para a decisão e que vai investir bastante em treinamento para se adaptar da melhor maneira à Arena da Amazônia.

“Atualmente, nós temos um local de treino específico, que fica no Núcleo 15 da Cidade Nova, e tudo que pudermos fazer para melhorar nossa adaptação, vamos fazer, pois é uma oportunidade única e queremos mostrar o nosso melhor”, comentou Renner, ao destacar dois jogadores do adversário que precisam ser batidos, o quarterback Binho e o running back Cadu. “Estamos estudando bastante o Lions, mas com toda certeza nosso foco é no Binho, que é muito inteligente, e no Cadu, que tem um talento nato para o esporte”, destacou.

Para o presidente do North Lions, Lucas Alencar, o local da decisão foi recebido como um presente antecipado de Natal. E a missão, agora, é focar na conquista do primeiro título para a equipe. “A arena foi um presente. Vamos trabalhar, panfletar e divulgar ao máximo para que dia 22 esse estádio possa receber muitos torcedores e admiradores do futebol americano. O Broncos é um time bastante forte, mas queremos surpreender e estamos analisando o adversário a todo momento. Quem vier, vai gostar muito, e espero que o evento conquiste mais adeptos”, destacou.

Para o experiente coach e quarterback do North Lions, Binho Menezes, esta não será a sua primeira atuação num estádio. Pelo contrário, em 2009, ele atuou pelo Cavaliers no antigo Vivaldo Lima. A sensação nunca foi esquecida e a emoção deve se repetir novamente. Por isso, a ordem é aproveitar ao máximo a competição.

“Eu digo que é o mesmo local, só que de roupa nova. Já joguei no Vivaldo Lima e também na Vila Belmiro (Santos), onde tivemos acesso ao armário fechado do Pelé. Ou seja, é algo que fica na memória para sempre e há 10 anos esse livro do Futebol Americano vem sendo escrito, e um novo capítulo começa novamente com a Arena da Amazônia. Os times têm números expressivos e parecidos, tanto de touchdowns feitos e sofridos, e não existe um favorito. O Broncos surpreendeu por estar na final, mas mostrou sua competência e deve ser respeitado. E independente de quem ganhar, a nossa maior conquista é poder estar vivenciando isso”, destacou Binho.