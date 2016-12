Arena da Amazônia recebe ‘Parada Show de Natal’

Cerca de 30 restaurantes participarão da feira gastronômica da “Parada Show de Natal”, evento que acontecerá nos próximos dias 22 e 23, na Arena da Amazônia. Os participantes apresentarão pratos tradicionais desta época do ano, doces e também opções de comidas dos mais variados tipos e sanduíches.

A feira funcionará na área do Podium da Arena da Amazônia, de 17h às 23h. Além da feira gastronômica, a “Parada Show de Natal” contará com desfile de personagens infantis para interagir com o público, palcos com atrações culturais para adultos e crianças e um bazar com mais de 30 lojas oferecendo opções de presentes.

O desfile da “Parada Show de Natal” inicia às 17h e vai até 18h30, nos dois dias. O bazar começa às 12h e vai até 23h. A programação cultural será sempre de 18h30 às 23h, com apresentação de peça teatral e fantoches e shows de ritmos variados. A entrada para participar do evento é um quilo de alimento não perecível, que será doado a famílias carentes.

Entre os estabelecimentos que já confirmaram presença na Feira Gastronômica está o Mairá Gourmet – Ateliê das Delícias Catarinenses, que vai apresentar aos visitantes as bolachas de Natal, item tradicional no café da manhã do dia 25 de dezembro, no Sul do Brasil.

O público também vai poder se deliciar com cucas (uma espécie de bolo, tradicional da culinária alemã), de sabores como nata e banana com canela, além de geleias artesanais preparadas em Santa Catarina.

A proprietária do ateliê é a amazonense Mairá Lorena Alvarenga, que há dois meses retornou a Manaus, depois de um período morando no Sul do país. Ela diz que a proposta que leva para o evento é apresentar para os manauenses os sabores da culinária de Santa Catarina. Os visitantes da feira também poderão comprar vinhos artesanais a preços acessíveis.

Vendas

No bazar da “Parada Show de Natal”, mais de 30 lojas já confirmaram presença. Entre elas, a loja Ateliê Maju Feito à Mão, que oferecerá acessórios de cabelo para crianças. A proprietária, Andrezza Picanço, adianta que as peças são exclusivas e estão sendo confeccionadas para serem vendidas somente no bazar.

Outro estabelecimento que já confirmou presença é a loja de roupas femininas e acessórios Paula Modas. “Vamos fazer algumas promoções, como por exemplo, a escova alisadora, que estará sendo vendida por R$ 99”, ressalta.

No estande da loja Maria Chiquinha, o diferencial será a mini sessão de fotos para as crianças. De acordo com o organizador da “Parada Show de Natal”, Sérgio Vhieira, da Arena Produções, o evento é direcionado às famílias.

“É a primeira vez que Manaus realiza algo com esse conceito, reunindo desfile natalino, atrações culturais, opções de compras e feira gastronômica”, frisa o organizador.

