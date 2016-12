Arena da Amazônia recebe ‘Parada Show de Natal’ nos dias 22 e 23 de dezembro

A Arena da Amazônia será palco, nos próximos dias 22 e 23 de dezembro, do espetáculo ‘Parada Show de Natal’, que trará pela primeira vez a Manaus o conceito de desfile natalino. Haverá o cortejo de carros enfeitados, com muitas luzes e os personagens tradicionais do imaginário infantil, como as princesas e super-heróis, interagindo diretamente com o público no entorno do estádio.

O evento vai reunir espaços com atrações culturais para adultos e crianças, compras e gastronomia. A entrada para a parada é um quilo de alimento não perecível, que será doado a famílias carentes da cidade.

O evento é um espetáculo nos moldes dos desfiles da Disney World. Terá duração de 1h30 e contará com a participação de artistas de companhias de teatro do Amazonas. Com música, dança e mais de 50 personagens, o show pretende resgatar a magia do Natal e emocionar o público, durante todo o trajeto que será percorrido.

Os carros passarão pela avenida Constantino Nery até a Arena da Amazônia, onde estarão montados o bazar natalino e a feira gastronômica, além dos palcos com atrações teatrais, de circo e o show de artistas locais.

O desfile natalino será ao som da banda do Comando Militar da Amazônia (CMA), que se apresentará integrada aos números de dança e à interação dos personagens com o público. De acordo com o organizador do evento, Sérgio Vhieira, da Arena Produções, o espetáculo também terá um toque regional, com a presença dos bois Garantido e Caprichoso.

Outra novidade é que as tradicionais músicas natalinas vão ganhar arranjos novos, em ritmo de toadas, prometendo emocionar adultos e crianças. Preparado para toda a família, o evento oferecerá, ainda, um momento único e especial com o Papai Noel. Uma casa será preparada, na Arena, para receber o bom velhinho. No local, as crianças poderão conversar e tirar fotos com ele, com a Mamãe Noel, duendes, renas, noeletes, bonecos de neve e os personagens ‘biscoitos de gengibre’.

A expectativa é que cerca de 60 mil pessoas passem pela Arena, em cada dia do evento.

Bazar Natalino e Feira Gastronômica

Paralelo aos eventos culturais, a ‘Parada Show de Natal’ contará com bazar natalino e feira gastronômica. No bazar, 30 lojas irão expor artigos de decoração, acessórios, vestuário e calçados. Uma ótima oportunidade para quem quiser comprar os presentes de Natal.

Na feira gastronômica, mais de 30 estabelecimentos marcarão presença, apresentando pratos tradicionais desta época do ano.

