Arena da Amazônia recebe ‘Festival Paraense’ a partir desta sexta

O renomado chef de cozinha e dono da Casa do Saulo Restaurante, no Pará, Saulo Jennings, vem a Manaus para ministrar uma aula como parte da programação do Festival Paraense – Feira de Negócios e Gastronomia, que será realizado do dia 31 de março até dia 2 de abril, na Arena da Amazônia.

Saulo Jennings antes de se tornar um grande chef, trabalhou como gestor de uma multinacional durante 16 anos. “A minha vida era maluca. Corrida. Vida corporativa. Viajava bastante. Mas fui em busca de uma identidade própria, comecei a cozinhar para amigos, me encontrei e assim foram gostando da minha comida. Por isso larguei a vida profissional de gestor para cozinhar para os amigos e viver na praia”.

Segundo o chef, foi assim que surgiu a proposta de um restaurante pequeno, só para cozinhar para amigos e poucas pessoas. “Quando me deparei, rapidamente a semente deu frutos e hoje tenho um restaurante com capacidade para 450 pessoas, aos domingos recebemos em média 800 pessoas”.

O cardápio de Saulo é recheado de ingredientes regionais e ele oferece a mudança de hábito, que é o que vem fazer aqui em Manaus. “Mostrar para as pessoas o que é possível fazer um prato saboroso e diferente com o que nós temos como vegetais e ervas. Transformar uma culinária gostosa em prazerosa. Uma cozinha muito integrada. Gosto que as pessoas participem”.

Para o Festival Paraense, ele escolheu ingredientes importantes que caracterizam realmente os paraenses, como tucupi e o jambu. Além de um dos produtos autênticos, o tacacá. “Vou fazer a transformação do tacacá no risoto, que é um prato italiano. Farei um pirarucu defumado, vou fazer um carpaccio dele. A proposta é que as pessoas que estiverem assistindo venham para perto e participem, sendo uma aula teórica e prática”.

Para se ter uma ideia da popularidade e reconhecimento de Jennings, os eventos nacionais e internacionais que ele realiza como show man, são para mais de 500 pessoas. “Minha proposta é partilhar a comida em forma de amizade, em momento descontraído de muita energia e sabores, valorizando nossos ingredientes”.

Mais do Festival

A Feira de Negócios e Gastronomia movimentará a Arena da Amazônia, entre os dias 31 de março e 2 de abril, a partir das 17h. Além do espaço gastronômico, o festival contará com mais de 40 barracas de comidas, food trucks e food bikes que apresentarão pratos típicos do Pará, com vendas nos valores entre R$ 3 e R$ 20. Ainda para os cervejeiros, o Happy Hour ficará por conta do bar da Cerpa. A grande novidade no evento é a Feira de Negócios, com stands de empresas e entidades como Senac, Sebrae e Abrasel Amazonas, que participarão ainda do Espaço Vila Hub, que apresentará palestras para o público participante.

Haverá ainda apresentações musicais com os ritmos do Pará. O cantor escolhido é o rei do carimbó, Pinduca. Na programação estão ainda as bandas Pinta Cuia e Amazon Beach.

Bruna Chagas

EM TEMPO