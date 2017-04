Arena da Amazônia recebe Fast x Rio Negro pelo Campeonato Amazonense

A Arena da Amazônia será palco da última partida da primeira fase do Campeonato Amazonense de Futebol. No sábado (15), Fast e Rio Negro disputam o jogo atrasado da 5ª rodada, em duelo que poderá deixar o vencedor na primeira colocação. O confronto marca a estreia da Arena no Barezão 2017 e tem início às 15h. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), apoia a temporada.

Atual campeão, o Fast quer voltar a liderança do Estadual. Depois dos tropeços na Copa do Brasil, Copa Verde e da dispensa de jogadores, o Tricolor vai motivado. As últimas duas vitórias deixou a equipe com 13 pontos, um ponto atrás do líder Princesa.

“É um clássico e sabemos que vai ser um jogo muito difícil. O Rio Negro é um concorrente direto para se manter no G4, mas sabemos que a vitória nos dá a liderança da competição. O mais importante é que o nosso time vem numa crescente muito boa, então vamos procurar impor nosso ritmo de jogo para que possamos sair vitoriosos em busca do bicampeonato”, afirmou o capitão do Fast, Roberto Dinamite.

Para o jogador, a partida na Arena é um fator de motivação para a equipe. “Estamos felizes também por estar voltando a jogar na Arena, que é um local que nos sentimos bem, em casa. A Arena foi o local onde quebramos o jejum de 45 anos sem títulos e isso tem um significado especial”, ressaltou.

Engrenando

Na estreia do técnico Alemão, o Rio Negro foi derrotado pelo líder Princesa por 3 a 2 na última rodada. Com 11 pontos e na quarta colocação, o Galo da Praça da Saudade quer bater o Fast para subir na tabela. Para isso, o novo comandante do Galo focou os trabalhos nos erros da equipe.

“Contra o Princesa tivemos erros infantis de marcação. Temos um bom time e podemos melhorar bastante. Vamos focados e com sede de vitória”, disse o treinador.

Ingressos

Os ingressos para Fast x Rio Negro serão vendidos no dia partida (15), na bilheteria da Arena da Amazônia, portão D, a partir das 13h30. O valores são: R$10 meia e R$20 inteira.

“Esse jogo não tem premiação, mas é super importante e encarado com o seu devido valor, pois praticamente decide o primeiro turno e é a oportunidade de assumir a liderança”, disse o diretor de futebol do Fast, Thiago Durante.

Com informações da assessoria