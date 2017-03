Arena da Amazônia passa por adaptações para o Villa Mix

Uma das mais bonitas arenas da Copa do Mundo Fifa Brasil 2014 e da Olimpíada Rio 2016 vai abrir as portas para dois grandes eventos neste fim de semana. Desta vez, a Arena da Amazônia vai ser palco de uma grande colação de grau de 2 mil alunos do Uninorte, que deve reunir em torno de 35 mil pessoas, entre formandos e convidados, nesta sexta-feira (17), e do Villa Mix, considerado o maior festival de música sertaneja do Brasil, no sábado (18), com público estimado entre 30 mil e 40 mil pessoas. Ao todo, são esperados mais de 70 mil pessoas nos dois dias de eventos.

Para o secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabrício Lima, a Arena da Amazônia, cada vez mais, consolida-se na realização de grandes eventos artísticos e musicais.

“Isso mostra que a Arena da Amazônia pode receber eventos, shows, cada vez mais. Nossa arena é linda e agora passa a ser multiuso. O governador José Melo pediu e queremos marcar uma nova história da Arena com turnês e grandes shows. Não tenho dúvidas, o governador gosta do esporte e isso faz com que o Amazonas se destaque cada vez mais”, explicou Lima.

O valor obtido com o aluguel da Arena para os eventos (R$ 50 mil para a Mega Colação de Grau e 7% da renda bruta do Villa Mix) vai contribuir para o desenvolvimento do Feel (Fundo Estadual de Esporte e Lazer), que utiliza o rendimento do aluguel do estádio para investir no esporte local.

“Desde quando iniciamos com o Feel, todos os valores arrecadados com os eventos na Arena foram destinados para o fundo. Criamos o Feel para que os alugueis e a porcentagem dos valores das bilheterias sejam revertidos para o futebol e o esporte local”, frisou.

Mega Formatura

Considerada a maior formatura do Brasil dentro de um estádio construído para a Copa do Mundo, a entrega do certificado de conclusão de curso para 2 mil alunos deve atrair 35 mil pessoas. Cada formando recebeu 15 convites para celebrar o momento de felicidade.

“São 49 cursos e 2 mil alunos que estão se formando, e ainda tem os convidados. Cada aluno recebeu 15 convites e devermos ter uma média de 35 mil pessoas na Arena. É a maior formatura do Brasil”, disse o consultor de eventos, Carlos Junior.

Villa Mix

Considerado o maior festival de música brasileira, o Villa Mix vai reunir os melhores cantores do Brasil. Jorge & Mateus, Luan Santana, Bruno & Marrone, Mateus & Kauan, Simone & Simaria, Jonas Esticado e Alok vão animar os milhares de fãs amazonenses e de diversas partes do país que estão vindo para o show inédito na Arena da Amazônia.

Gramado será protegido

Os dois dias de eventos vão necessitar de uma atenção especial no gramado da Arena da Amazônia. Para proteger o tapete verde, o easyfloor – piso especial – vindo de São Paulo será aplicado nesta quinta-feira (16) nos mais de 8,9 mil metros quadrados (m²) de grama natural.

De alta resistência a impacto, antiderrapante e proteção antichamas, o piso também vai garantir o bem-estar e conforto de quem estiver na Arena da Amazônia.

“Temos uma área de 8 mil e 970 metros quadrados de grama natural que vão ser cobertos. Esse piso vem de Santo André, em São Paulo. Ele suporta um pisoteio de 700 quilos por metro quadrado e conseguimos montar todo o piso em até sete horas com 16 pessoas na montagem. É um piso de alta qualidade que possui uma espessura de 30 milímetros e permite o gramado ter uma maior respiração. O palco foi o primeiro a receber o easyfloor. Com isso não teremos danos no gramado”, explicou o engenheiro da GreenLeaf (empresa de gramados esportivos), Ricardo Silva.

Com informações da assessoria