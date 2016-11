Uma área de mata nas dependências do conjunto Atílio Andreazza, localizado no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, foi consumida, parcialmente, por um incêndio na tarde desta terça-feira (15).

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas não identificou as causas do incêndio, mas relevou que foram utilizados cerca de 10 mil litros de água para conter as chamas no local.

Segundo informações da equipe que atendeu a ocorrência, não houve feridos e o fogo não atingiu nenhuma residência.

