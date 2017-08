Área de Iranduba volta a pegar fogo e comunidade corre risco

A área é equivalente a dois campos de futebol – Mara Magalhães

Uma área de vegetação – que corresponde aproximadamente ao tamanho de dois campos de futebol – no distrito de Cacau Pirera, em Iranduba (distante 27 km de Manaus), foi destruída por um incêndio na noite de ontem e voltou a pegar fogo nesta terça-feira (29). Comunidades localizadas ao redor da região podem ser atingidas pelo fogo. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado.

De acordo com uma moradora da comunidade do Castanhal, Ana Célia Garcia, de 40 anos, o fogo já está alto e próximo das casas. Ela não soube dizer como reiniciou as chamas na área, mas acredita que tenha ocorrido devido a alta temperatura e a existência ainda de alguns focos de incêndio.

“Cheguei em casa agora e vi o fogo alto. Na foto da pra ver o fogo bem perto da casa da vizinha. Já acionamos os bombeiros e estamos preocupados que o fogo atinja a nossa comunidade”, relatou.

Incêndio anterior

O acesso ao local do sinistro é feito pelo ramal do Chico Doido e as equipes enfrentaram dificuldades para iniciar os trabalhos na noite de segunda-feira. O solo foi encharcado para que o sinistro não se propagasse, facilitando o isolamento. Entretanto, até as 23h ainda havia focos de incêndio no local.

Há suspeita do incêndio ser criminoso, mas ninguém chegou a apontar nomes de possíveis suspeitos.

Bruna Souza

EM TEMPO

