Arboriza Manaus faz manutenção de mudas em três pontos de Manaus

O Programa Arboriza Manaus prossegue esta semana realizando a manutenção de mudas plantadas em diversas localidades da cidade. O trabalho faz parte da estratégia do prefeito Arthur Virgilio Neto de implantar uma política municipal de arborização com a finalidade de tornar Manaus uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Esta semana, a equipe coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) está trabalhando no trecho da área de preservação permanente (APP) do Igarapé do Franco, na Avenida Brasil, Compensa, fazendo adubação complementar, limpeza (retirada do mato), retutoramento e reposição de mudas.

A programação inclui também ações de manutenção na Praça do Conjunto Beija-Flor, bairro Flores, Zona Centro-Sul; na área da academia ao ar livre do bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte; no canteiro lateral próximo ao Centro de Convivência da Família da Cidade Nova, Zona Norte, e na área verde do Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez, Zona Centro-Sul. As equipes cumprem semanalmente uma agenda de ações de manutenção que incluem os mais de 100 logradouros públicos que receberam arborização ao longo de 2016 e início deste ano, de acordo com o Departamento de Arborização e Paisagismo da Semmas.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, explica a importância do trabalho de manutenção das mudas e o reflexo disso na redução do índice de perdas de mudas.

“Esse trabalho vem sendo intensificado exatamente neste período chuvoso porque facilita e propicia o crescimento das mudas nesta fase de adaptação das plantas”, afirmou o secretário Antonio Nelson. Com as ações de replantio e de novos plantios até março, o Arboriza Manaus já contabilizava 18.415 o número de mudas de árvores plantadas, desde o ano passado.

A diretora de Arborização da Semmas, Rosemary Bianco, observa que as mudas de árvores existentes no trecho da APP do Igarapé do Franco, na Avenida Brasil, foram plantadas em setembro do ano passado.

“Das 600 mudas plantadas há sete meses foi preciso fazer apenas a reposição de 51 na ação de manutenção desta semana, um índice pequeno de perdas e um indicativo de que não houve vandalismo na área”, explicou ela. Foram plantadas no local mudas de espécies variadas, como munguba, açaí, jutairana, dentre outras, nos trechos de terra firme (parte mais próxima da calçada) e da parte mais próxima do igarapé.

