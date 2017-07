‘Arboriza Manaus’ contempla área verde no Hileia

A ação aconteceu num trecho da área que vinha sendo utilizado como lixeira viciada – Fotos: Divulgação/Semmas

A área verde do Conjunto Hileia 2, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, recebeu neste sábado (15) um reforço na arborização com o plantio de 120 mudas de espécies florestais frutíferas e 250 ornamentais dentro do Programa Arboriza Manaus, desenvolvido pela Prefeitura de Manaus. A ação aconteceu num trecho da área que vinha sendo utilizado como lixeira viciada, às margens da Rua 5, e foi realizada em parceria com os moradores.

Empenhada em proteger a área verde, a comunidade se mobilizou e pediu o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), responsável pela execução do programa, para intensificar as ações de plantio de árvores.

O secretário da Semmas, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, destacou que as áreas verdes também são alvo da ação do Arboriza Manaus, assim como os demais logradouros públicos. “Paralelamente ao Arboriza Manaus, realizamos ações de requalificação socioambiental das áreas verdes com a implantação de equipamentos urbanos a partir de compensações ambientais”, explicou Antonio Nelson.

“O plantio beneficiou a área e a nós, moradores, que ficamos satisfeitos com o trabalho da Prefeitura”, afirmou Eulália Vieira, que reside há 32 anos no conjunto.

A ação contou com a participação de adultos, jovens e crianças. “Primeiro vieram fazer a limpeza da área e pedimos que fossem plantadas as mudas para dar uma freada na colocação de lixo por parte de pessoas que vêm de outros bairros com resíduos como carcaças de geladeiras e eletrônicos”, observou Eulália.

A ação contou com a parceria da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que instalou placas no local informando que é proibido o descarte de lixo na área.

A área verde do Hileia 2 se estende da Rua 2 até a Rua 8. Os moradores se organizaram para colocar em prática uma estratégia de fiscalização para identificar os responsáveis pelo descarte irregular na área. “Nós queremos essa área verde viva”, informou Eulália.

O Arboriza Manaus, desde que foi iniciado, em 2016, já realizou o plantio de aproximadamente 21 mil mudas de árvores em toda a cidade. De acordo com o secretário Antonio Nelson, a estimativa é de que até o final do ano os números superem a meta de plantio estabelecida pela gestão e ultrapassem o quantitativo de 25 mil mudas plantadas.

Com informações da assessoria

