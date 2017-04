Araras deixam o habitat natural e chamam atenção

A falta de alimento no habitat natural das araras vermelhas, que compreende o limite da cidade de Manaus com os municípios da região metropolitana, está levando esta espécie aviária a migrar para o perímetro urbano da capital.

Segundo a hipótese levantada pelo especialista em zoologia do Instituto de Pesquisa da Amazônia (Inpa/MCTI), doutor Mário Cohn-Haft, ainda não se sabe ao certo por que essas espécies apareceram na área urbana, mas suspeita-se que seja a carência de alimento no antigo habitat.

“Parece que no momento tem muita coisa para estas aves comerem aqui, pois há muitos frutos, tanto de árvores frutíferas plantadas, como também nas árvores nativas das nossas áreas verdes. Invasões esporádicas de aves atrás de comida são eventos misteriosos. Não está claro se o que estimula é a abundância de alimento onde aparecem, uma escassez em seu lugar de origem ou as duas coisas juntas”, afirmou Mário.

Quanto aos horários em que elas estão voando, Cohn-Haft explica que as araras saem de manhã em busca de alimento. “Elas voam longe todos os dias atrás de frutos para comer, mas voltam para dormir no seu lugar predileto”, disse.

Revoadas

Observar a revoada das araras vermelhas está se tornando comum para moradores de bairros próximos às matas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e conjunto Petros, na Zona Leste e no bairro Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul. Ainda de acordo com o especialista, as araras vermelhas passaram a migrar para zona urbana desde outubro do ano passado.

“A arara tem capacidade de memorizar os locais onde se alimenta. Ela lembra, por exemplo, o local em que comeu determinado fruto em uma certa época do ano e retorna para essa fonte alimentar no mesmo período do ano seguinte”, ressaltou.

O especialista Mário Cohn-Haft descarta a possibilidade de impacto ambiental relacionado ao acúmulo de lixo e construções naquela região da cidade.

Bárbara Costa

EM TEMPO