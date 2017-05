Aranha altamente venenosa é encontrada em Manaus

Uma espécie de aranha altamente venenosa, que costuma aparecer somente em regiões frias como Sul e Sudeste do Brasil, foi recentemente encontrada em meio ao lixo no centro de Manaus. A aranha-marrom (Loxosceles) é a segunda mais venenosa da espécie e a primeira que contém mais mortes por todo o mundo.

Além de aparecer no Centro, a espécie foi identificada nas paredes das ruínas de Paricatuba, comunidade do município de Iranduba, a 27 Km da capital). O doutorando em entomologia e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Marlus Queiroz de Almeida, foi quem descobriu o aparecimento da espécie na região.

De acordo com o especialista, a aranha-marrom possui um veneno altamente prejudicial à saúde, ocasionando lesões graves. “A picada desse aracnídeo é indolor, mas com consequências muito sérias, tanto que o ferimento é muito semelhante ao da leishmaniose. Assim, a pessoa procura o médico tempos depois, mal sabendo que pode se tratar de um envenenamento de aranha”, explicou.

Marlus destaca que está conduzindo uma pesquisa para saber o motivo pelo qual essa espécie de regiões frias apareceu em uma localidade de clima equatorial. “Estamos estudando a razão dessas aranhas terem surgido na nossa região. O que posso afirmar é que o gênero dessa espécie e os acidentes são corriqueiramente causados quando esses aracnídeos são pressionados contra o corpo ou quando entram nas roupas das pessoas durante o sono”.

Casos no Amazonas

Segundo dados levantados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), neste ano já foram registrados, nos primeiros quatro meses, 715 casos de acidentes com animais peçonhentos, entre cobras, escorpiões e aranhas. Ao longo do ano anterior, foram 2.169 casos em todo o Estado. A médica veterinária da gerência de zoonoses da FVS, Vânia Cavalcante, informou que nos casos com aranhas o registro vem em terceiro lugar no ranking do Amazonas. “Tratando-se especificamente de acidentes com aranhas neste ano, o número de casos envolvendo aranhas ficou em terceiro colocado, com 46 ocorrências, perdendo para incidentes com serpentes, o primeiro colocado com 483, e escorpiões em segundo, 102 casos”, informou.

Bárbara Costa

EM TEMPO