Aquila Amazônia inaugura escritório em Manaus nesta terça

O Instituto Aquila foi criado em Belo Horizonte e conta com atuação em 16 países – Fotos: Arthur Castro

A consultoria de gestão Aquila Amazônia inaugura nesta terça-feira (18), em Manaus, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, a partir das 19 horas, o segundo escritório no Brasil. O Instituto Aquila foi criado em Belo Horizonte, com sedes em Zurique, Sydney e Cáli conta com atuação em 16 países.

De acordo com a assessoria, a escolha pela região Norte para abertura da unidade surgiu após o sucesso de um projeto que contribuiu com a educação de Manaus nos últimos anos. Após os resultados de um projeto do Aquila na Secretaria Municipal de Educação. A prefeitura contratou a consultoria para implementar um modelo de gestão no setor e melhorar a posição de Manaus no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

A Aquila Amazônia não só atenderá as empresas e o setor público do Amazonas, como também outros negócios da região, inclusive de países vizinhos.

O planejamento do escritório em Manaus, começou no ano passado, quando em apenas um ano, a capital do Amazonas saltou 11 posições no ranking nacional, mesmo tendo o orçamento da educação reduzido por conta da crise econômica

O resultado despertou o interesse de outros órgãos públicos e da imprensa. Área distintas da administração municipal passaram a buscar projetos para a otimização de recursos.

A revista Exame destacou, em reportagem de seis páginas, a revolução educacional em Manaus.

Em pouco tempo, empresas da região também se aproximaram da consultoria. “O bom resultado na área de educação nos abriu portas em Manaus. Identificamos o quanto a região está aberta para o conhecimento em gestão”, afirma Michelle Barreto, sócia do Aquila que está à frente do escritório de Manaus.

“É um terreno fértil para nós, porque há pessoas qualificadas, grandes empresas e interesse pelo nosso trabalho”, ela explica.

Atualmente, existem em média 12 consultores do Aquila atuando em projetos em curso em Manaus. O time deve aumentar nos próximos meses. A ideia é que, além de levar consultores para a cidade, o instituto desenvolva uma equipe da região, formando novas pessoas.

Arthur Neto prestigiou o evento junto com a primeira-dama Elisabeth Valeiko e secretários municipais

“Estou muito feliz e orgulhosa com o novo escritório.

O Aquila foi muito bem acolhido pelas pessoas que moram em Manaus e encontramos um mercado de grande potencial”, diz Michelle. “Tenho certeza que faremos muitas parcerias na cidade, porque o objetivo do Aquila é expandir nosso negócio e, ao mesmo tempo, fortalecer a região”, conclui.

