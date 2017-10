Aprovados no TJ-AM desde 2013 fazem protesto e cobram nomeação

Um grupo de trinta candidatos aprovados no concurso público do TJ-AM (Tribunal de Justiça do Amazonas) ainda do ano de 2013, realizou uma manifestação na manhã desta quinta-feira (19), em frente ao Tribunal de Justiça do 2º grau Arnoldo Pérez, (19) cobrando a nomeação aos cargos de auxiliares judiciários. A equipe denuncia também que o TJ-AM estaria ocupando as vagas que seriam dos aprovados por mérito próprio, com servidores temporários.

Um dos aprovados que não quis se identificar, explicou que o concurso de 2013 já vai vencer no próximo dia 5 de novembro, mas mesmo assim ainda não foram nomeados.

O TJ-AM já havia reconhecido perante o grupo, em reunião no último dia 8 de outubro que havia insuficiência de servidores no Tribunal do 1º grau. Então foi firmado um acordo para nomear novos aprovados em uma semana.

Por outro lado, chegada a data, o TJ-AM só estava disposto a nomear apenas 10 servidores, indo contra ao combinado da reunião do dia 8 de outubro, sendo que existe 191 cargos vagos para assistente judiciários de acordo como mostra o Portal da Transparência, 25% de toda mão de obra funcional.

Sob pressão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o então presidente do TJ-AM em 2013, desembargador Ari Moutinho, firmou um compromisso em dezembro daquele ano, para substituir proporcionalmente os servidores temporários por servidores aprovados no concurso público.

Mas antes de completar um ano da portaria, em outubro de 2014 o TJ-AM retomou a contratação de temporários. Atualmente são 157 entre contratados e prorrogados. Mas a vigência é de apenas 60 temporários, que impacta o orçamento do judiciário em R$ 330 mil. “Em julho de deste ano, haviam 67 contratados para auxiliar administrativos que geravam mais de R$ 500 de gastos. É inadmissível que contratem temporários em troca de concursados aprovados por concurso público para o cargo. Falta de recursos não é”, declara.

“A Associação dos Magistrados do Amazonas suplicou à presidência do TJ-AM, pelo menos 114 assistentes judiciários para compor o quadro do Tribunal do 1º grau. São 33 unidades judiciárias que estão carentes de servidores”, complementa.

Os concursados dizem ainda que, são 33 unidades judiciárias com carência de assistentes e ainda serão nomeados mais 40 juízes. “Se já temos 33 juízes precisando de auxiliares, avalie colocar mais 40 juízes. Vai agravar a carência do TJAM. Precisamos dos assistentes para mover o poder judiciários da capital enquanto há tempo o concurso vencerá dia 5 de novembro. Queremos 114 nomeações, é inadmissível. O poder judiciário ficará assolado se o concurso vencer e não houver nomeações suficiente”.

A grupo acusou também que a Lei 4.504 de 14 julho de 2017, foi aprovada na ALE-AM (Assembleia Legislativa do Amazonas), diminui o quantitativo de servidores concursados de 70% para 50%, o que da respaldo para nomeações temporárias e o comissionadas.

“Como é que se falta em orçamento se o presidente (Pascarelli) vai nomear mais 40 juízes, com ganhos de R$ 23 mil. Um assistente judiciário não custa mais R$ 4,9 mil líquidos. Falta de orçamento não é”, concluiu.

Em nota, a Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas esclarece que as vagas oferecidas no referido concurso foram preenchidas, conforme previsto em edital do certame.

“A convocação de mais candidatos dentro da ordem de classificação é realizada de acordo com a necessidade do Tribunal de Justiça, levando-se em consideração também a questão orçamentária do órgão”, diz o texto.

O Tribunal ressalta ainda. em nota, que no último dia 5 de outubro, o presidente do TJ-AM, desembargador Flávio Pascarelli, recebeu a comissão de aprovados nesse concurso, na sede do Poder Judiciário, onde ouviu as preocupações dos candidatos e explicou que sua equipe vinha analisando a possibilidade de chamar mais aprovados antes da expiração do prazo do concurso, porém, deixou claro aos integrantes da comissão, no entanto, que assumiu a Presidência da Corte há um ano e três meses, no pior momento da crise na economia do País, e que sua gestão precisou adotar medidas rígidas de controle e redução de custos, a fim de manter o equilíbrio financeiro da instituição e honrar os compromissos assumidos.

“Sendo assim, apesar de os efeitos da crise já não serem negativos como a situação enfrentada na gestão, ainda é necessário continuar com maior prudência no gerenciamento dos recursos financeiros. E, se houver possibilidade, o Tribunal fará a convocação atendendo a necessidade das unidades judiciais”, completa o texto.

Joandres Xavier

EM TEMPO

