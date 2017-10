Aprovados no processo seletivo da Semsa devem se apresentar até o fim deste mês

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para as funções de médico veterinário, enfermeiro e técnico de enfermagem, devem se apresentar até o dia 31 de outubro, no horário das 8h às 12h, na sede da secretaria, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, com entrada pela rua Maceió, Adrianópolis, zona Centro-Sul. Somente após a apresentação é que serão liberados para os exames pré-admissionais, conforme prevê o edital.

A lista com os 223 aprovados no PSS foi divulgada no último dia 10 de outubro no Diário Oficial do Município (DOM) e, até o fim da manhã desta segunda-feira, mais de 50% dos selecionados já haviam comparecido à sede da Semsa.

O presidente da Comissão do PSS, Ronaldo Prado, informa que os convocados para a função de médico veterinário e enfermeiro tomarão posse imediatamente. Os primeiros irão atuar no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), enquanto os segundos em unidades de saúde a serem determinadas pelos Distritos de Saúde e na Maternidade Moura Tapajóz, Compensa, zona Oeste.

Já os aprovados para a função de técnico em enfermagem a contratação não será imediata. “Esses profissionais, nesse período, serão habilitados à contratação, após a documentação entregue e realização dos exames pré-admissionais. À medida que os contratos atuais forem encerrados, em outubro, novembro e dezembro, os selecionados irão tomar posse”, esclarece Prado, orientando os interessados a não deixar o comparecimento para a última hora.

A lista completa pode ser consultada no caderno dois de domingo, do dia 10 de outubro dom.manaus.am.gov.br.

Exames e Documentos

Para todos os candidatos é necessária a apresentação do atestado de sanidade física e mental, hemograma completo, lipidograma, glicemia, uréia, creatinina, TGO, TGP, Gama GT, VDRL, tipagem sanguínea e fator RH, EAS, parasitológico, laudo oftalmológico, raio X do tórax (ou exame de escarro para gestantes) e eletrocardiograma (a partir de 40 anos). Mulheres devem apresentar também mamografia (a partir dos 35 anos) e colpocitologia oncótica e os homens o PSA total e específico (a partir de 40 anos).

Com esses exames em mãos, os convocados devem comparecer à Junta Médico-Pericial do Município para receber laudo que ateste aptidão física e mental para o exercício da função. O órgão funciona no primeiro andar da sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), localizada na rua São Luiz, 416, Adrianópolis.

De posse do laudo, os convocados retornam à sede da Semsa, para entregarem este documento, duas fotos 3×4 e uma cópia dos seguintes: Protocolo de Exoneração de Cargo (se houver), Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Quitação Eleitoral, PIS ou PASEP, Certidão de Casamento (se houver), Certidão de Nascimento dos filhos (se houver), CPF dos filhos maiores de 12 anos (se houver), comprovante de residência, extrato de conta corrente do banco Bradesco (agência e conta legíveis),Certificado de Reservista ou Carta Patente (homens), certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas justiças federal e estadual, Certificado e Histórico Escolar, Registro Profissional do órgão de classe e Quitação de Anuidade.

