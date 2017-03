Aprovados no concurso da SSP-AM devem ser convocados a partir de maio

O governador do Amazonas, José Melo, determinou que a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) faça a convocação dos candidatos aprovados no concurso público realizado pelo órgão em 2015. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (3), durante reunião realizada com o secretário de segurança, Sérgio Fontes, na sede do Governo, na Compensa, Zona Oeste da capital.

A convocação será feita em três etapas, nos meses de maio, junho e setembro, tempo necessário para que a SSP faça a substituição de servidores temporários pelos concursados. O concurso público da SSP-AM aprovou 320 candidatos, sendo 20 na funções de Técnico de Nível Superior e 300 de Assistente Operacional de nível médio. O certame aconteceu em 2015 em atendimento a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) para redução do número de servidores temporários.

Com informações da assessoria