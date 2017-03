Aprovados em PSS para dar aulas em unidades prisionais são convocados

Os quatro professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS 2017) para atuação específica em unidades prisionais atendidas pelo sistema público estadual de ensino em Manaus estão sendo convocados pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc). Os docentes convocados atuarão na escola estadual Giovanni Figlioulo e deverão se apresentar na próxima sexta-feira (31), das 8h às 10h, para atendimento de lotação funcional.

De acordo com a Secretaria, o atendimento lotacional respeitará a ordem classificatória dos candidatos no PSS.

A relação com os nomes dos profissionais convocados e a respectiva ordem de classificação no PSS 2017 pode ser acessada no site da Seduc:www.educacao.am.gov.br.

O atendimento aos professores convocados será realizado na Gerência de Promoção e Valorização do Servidor (Gervs), localizada na avenida Waldomiro Lustoza, nº 350, bairro Japiim 2.

Documentação exigida

Os candidatos convocados deverão se dirigir ao local especificado, munidos de três cópias legíveis dos seguintes documentos: Carteira de Identidade (RG); CPF; PIS/PASEP (comprovante/extrato); Título de Eleitor; Comprovante de Quitação Eleitoral; Certificado Militar (para homens); Comprovante de Residência (Água ou Telefone); Extrato de Conta Corrente (somente Bradesco); Comprovante de Habilitação (Diploma e Histórico de Graduação); e 2 Fotos 3×4.

