Aprovados em concurso de 2014 montam acampamento em frente à Susam

Aproximadamente 30 aprovados no concurso de 2014, da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), estão acampados, deste às 7h desta terça-feira (4), em frente à sede do órgão, em protesto pela demora na convocação, que estava prevista para mês de maio.

“Ninguém nos dá uma explicação, ficamos sem saber o que fazer. Só queremos o que é nosso, passamos no concurso e queremos trabalhar”, contou uma das manifestantes, aprovada para área administrativa, que preferiu não ter o nome divulgado.

O secretário da Susam, Vander Alves, atendeu uma comissão formada pelos concursados e garantiu que, até o fim deste mês, 300 aprovados serão convocados. Entretanto, os concursados decidiram ficar em frente ao órgão até a próxima quinta-feira (6), quando será feita uma nova reunião com o secretário.

“Ele só disse que poderia dar a palavra dele que até o fim do mês de julho sairia a convocação, porém, não oficializou um documento e, por causa disso vamos ficar acampados até a nova reunião”, explicou a assistente social Lidiane Ferreira, integrante da comissão.

Ainda de acordo com Lidiane, o secretário garantiu que ainda este ano devem acontecer outras duas convocações, uma em agosto e outro em novembro. Dos mais de 9 mil aprovados no concurso, 891 são para as fundações de saúde de Manaus.

O grupo acampado deve ser chamado para a Fundação Hemoam, Hospital Adriano Jorge, Hospital Alfredo da Matta, FCecon, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e Hospital Tropical.

