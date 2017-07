Aprovados em concurso de 2014 da Susam fazem protesto e fecham avenida em Manaus

Os manifestantes bloquearam u trecho da via, deixando trânsito congestionado-Divulgação/Manaustrans

Um grupo de aprovados no concurso de 2014 da Secretaria da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), fechou um trecho da avenida André Araújo, na manhã desta terça-feira (18), em protesto pela demora na convocação. O ato causou um grande congestionado na avenida.

Acampados em frente à Susam desde o dia 4 deste mês, os membros fazem parte do grupo que irá trabalhar na Fundação Hemoam, Hospital Adriano Jorge, Hospital Alfredo da Matta, FCecon, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e Hospital Tropical.

A manifestação começou por volta das 7h. Os concursados fecharam um trecho, deixando o trânsito completamente parado. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), estão no local para ajudar a controlar o tráfego na via.

“Ninguém nos dá uma explicação, ficamos sem saber o que fazer. Só queremos o que é nosso, passamos no concurso e queremos trabalhar”, contou uma das manifestantes, aprovada para área administrativa, que preferiu não ter o nome divulgado.

No dia 4 desde mês, o secretário da Susam, Vander Alves, atendeu a uma comissão formada pelos concursados e garantiu que, até o fim deste mês, 300 aprovados serão convocados. Entretanto, os concursados decidiram ficar em frente ao órgão até que a promessa seja cumprida.

