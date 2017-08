Aprovados em concurso da Susam anunciam nova mobilização para o dia 16

Aprovados no concurso público de 2014 anunciam mais um ato de repúdio ao atraso da convocação no certame realizado em 2014. A manifestação deve ocorrer na próxima quarta-feira (16). Eles prometem acampar na Secretaria de Estado de Saúde (Susam), localizada na avenida André Araújo, Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o comunicado da comissão de aprovados, os profissionais ainda permanecem sem nenhum posicionamento da secretaria, data concreta ou o número de quantos seriam convocados na chamada do mês de agosto. Além disso, o comunicado ainda afirma que a chamada do mês passado não foi devidamente cumprida.

“Se não for na base da pressão, infelizmente o governo não iniciará o processo da convocação da rede”, afirma. “Sabemos que o governador interino possui respaldo jurídico para permanecer no poder até 6 de outubro. Logo, ele tem que nos chamar”.

Por meio de nota, a assessoria da Susam informou que manterá o cronograma de mais duas convocações de aprovados para o quadro geral, tanto da capital quanto do interior do estado. As convocações estão sendo feitas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites para gastos com recursos humanos.

Essa não é a primeira manifestação que ocorre na Susam. A última ocorreu há cerca de um mês, no dia 4 de julho e durou cerca de três dias. Com tendas, barracas e faixas com frases de protesto, reivindicavam as chamadas que ainda não haviam sido feitas. Até então, apenas quatro convocações haviam sido feitas desde 2014 e ainda faltavam 3.163 aprovados.

