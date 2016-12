Aprovados do Vestibular e SIS da UEA devem se matricular a partir de 26 de dezembro

Após convocar os aprovados da primeira chamada do Vestibular e SIS 2016, acesso 2017, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga os editais de matrícula. A entrega de documentos da primeira etapa, que vai ocorrer no período de 26 a 30 de dezembro, e será somente para os cursos que terão início das aulas no primeiro semestre de 2017. O resultado final foi divulgado na manhã desta terça-feira (20).

Confira as listas de aprovados no vestibular e SIS da UEA

Os candidatos convocados devem imprimir e preencher o formulário Ficha de Identificação do Candidato que se encontra disponível no portal da UEA. Depois, levar o formulário, juntamente com a documentação exigida, na respectiva Unidade Acadêmica na qual o curso está sendo ofertado.

Caso as vagas não sejam preenchidas pelos primeiros candidatos convocados, poderá haver nova chamada dos subsequentes classificados, a ser divulgado a partir do dia 12 de janeiro de 2017, no site da UEA e imprensa local.

Os candidatos classificados para os cursos que terão início no segundo semestre 2017 devem realizar matrícula na segunda etapa, cujo Edital de Matrícula será publicado a partir do dia 20 de março de 2017.

Confira os editais de Matrícula, clique aqui.

