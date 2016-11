Aprovada na Aleam proposta que vai permitir ao Estado receber até R$ 178 milhões em royalties

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) aprovou nesta quarta-feira (9) o projeto de lei nº 207/2016, do Executivo, que autoriza governo estadual a receber da União, recursos provenientes do Fundo de Participação dos estados e do Distrito Federal. Com a aprovação, o governo poderá receber até R$ 178 milhões, transferidos pelo Tesouro Nacional, referentes aos depósitos judiciais relativos a royalties e participação especial por produção de petróleo e gás natural na Bacia de Urucu, no município de Coari (a 362 quilômetros de Manaus).

De acordo com o líder do governo na casa, deputado David Almeida (PSD), o Amazonas ganhou na Justiça o direito de receber o restante dos recursos que deixaram de ser pagos pela Petrobras ao Estado por conta de um erro no cálculo feito pela companhia. A estatal, porém, recorreu, embora os recursos já tenham sido pagos diretamente ao Tesouro Nacional e, para que sejam liberados solicitou uma garantia de que estes serão devolvidos no caso de uma decisão favorável e ela.

“Como o estado já ganhou, mas, tem o recurso pendente que com certeza será vitorioso, a Petrobras propôs para o estado que nesse momento difícil, nós pudéssemos acessar a verba no valor R$ 178 milhões. Caso haja alguma decisão contrária ao estado lá na frente, haverá uma garantia, para que esse recurso seja devolvido”, afirmou.

Ainda segundo David Almeida, o projeto faz com que o Estado coloque como garantia o fundo de participação, que já tem o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). “Nós já demos como garantia o ICMS, a secretaria do Tesouro Nacional propôs agora um Fundo de Participação do Estado, para ser debitado, caso, esse processo seja julgado contra o governo estadual. Sendo que esses recursos adquiridos vão ser divididos entre poderes, visando garantir o 13º salário para servidores dos órgãos públicos”.

David ressaltou ainda que, na próxima semana, recursos vão estar à disposição na conta do Estado e será divido de acordo com as porcentagens da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO