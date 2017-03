Apresentações em semáforos misturam arte e perigo nas ruas de Manaus

O sinal vermelho é uma parada obrigatória para os condutores apreciaram aqueles que tiram seu sustento por meio da arte ou da marginalidade, como é vista a atividade de limpador de para-brisas por uma parte da sociedade. O contraste entre o belo e o perigoso ainda é muito questionado e criticado por motoristas, mas há quem goste de ver um espetáculo de malabarismo de graça e de uma limpadinha rápida no vidro frontal do carro.

Alguns expectadores, no caso os condutores de veículos, classificam as atividades como uma doença social que precisa ser curada antes que vire uma epidemia. Para muitos, que se dizem obrigados a pagar pelo serviço que lhe é oferecido à força e sob ameaça, o trabalho, principalmente dos limpadores de para-brisas, é algo incômodo e que gera um certo medo na população.

“Sempre somos surpreendidos por esses limpadores que nem pedem licença para realizar no vidro do nosso carro o que eles chamam de ‘trabalho’. São mal-educados e violentos. Agora vivemos de vidros fechados com medo de sermos atacados por eles. Se o motorista não paga, eles só faltam bater e quebrar o carro. Um absurdo essa situação”, disse Valdemir Soares, 42.

Porém, do outro lado do para-brisa, William Pereira da Silva, 25, morador de rua desde os 18 anos de idade, confirma que sofre preconceito por parte dos motoristas, mas que é penalizado e paga um preço alto pelo comportamento inadequado de uma minoria de limpadores de para-brisas, que não o representa.

A vontade de ganhar dinheiro sem fazer grandes esforços surgiu ainda na fase infantil. Sem família e vivendo uma realidade bastante diferente dos padrões que a sociedade impõe, William ressalta que não pretende deixar a atividade e muito menos as ruas de Manaus.

“Desde pequeno eu trabalho nos sinais limpando para-brisas. Não gosto de ter rotina, de trabalhar no pesado. Gosto do novo, de dormir cada dia em uma rua diferente e não ter compromisso com nada. Isso não quer dizer que sou um marginal e muito menos isso me faz ser um vagabundo. As pessoas costumam generalizar e julgar todas as pessoas que trabalham com isso, devido à atitude de um pequeno grupo que é agressivo com quem não paga. Eu estou aqui para ganhar o meu dinheiro, se o condutor quiser me ajudar, beleza, se não fico tranquilo”.

O menor “Victor”, 12 anos, comentou que trabalha de sol a sol para ajudar os pais, que atualmente estão desempregados. Sem perder a semafaros esperança de dias melhores, Victor acredita e batalha para que no futuro possa ser policial militar.

Gerson Freitas

EM TEMPO