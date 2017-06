Aprenda a fazer a deliciosa Torta de Capuccino

Massa:

– 3 ovos

– 2 xícaras (chá) de açúcar

– 3 colheres (sopa) de margarina

– 3 xícaras (chá) de farinha de trigo com fermento

– 200 ml de leite morno

– 1 xícara de chocolate em pó

– 2 colheres de sopa de café solúvel

Recheio:

– 1 xícara de açúcar de confeiteiro

– 800 g de creme de ricota

– 300 g de cream cheese

– 1 lata pequena de pó para capuccino

– Para decorar: 2 xícaras de raspas grossas de chocolate. Faça as raspas com um descascador de legumes.

Modo de preparo

Massa: bata bem os ovos, com o açúcar e a margarina. Dissolva o chocolate em pó e o café no leite morno e acrescente aos outros ingredientes. Por último coloque a farinha de trigo. Misture tudo vigorosamente. Coloque a massa do bolo dividida em 3 formas de bolo de fundo falso de 25 cm de diâmetro untadas e polvilhadas e leve ao forno médio por 20-25 minutos cada.

Recheio: bata todos os ingredientes na batedeira até que forme um creme liso e uniforme. Coloque num saco de confeiteiro com bico pitanga.

Montagem: Coloque um bolo no prato de servir e faça pitangas com o creme de capuccino usando o saco de confeiteiro, cobrindo todo o bolo. Coloque outro bolo sobre o recheio e repita a operação. Depois o último bolo. Agora faça pitangas maiores para decorar o bolo somente nas bordas. Duas fileiras.

– Espalhe um pouco do creme de capuccino com uma colher no meio e preencha esse espaço com as lascas de chocolate. Leve a geladeira para gelar antes de servir.

EM TEMPO