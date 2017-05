Apreendidos em Coari menores suspeitos de roubar embarcação da Funasa

A Polícia Militar do município de Coari (distante 366 km de Manaus), apreenderam dois menores de 17 anos cada, que estavam em posse de uma embarcação do tipo voadeira com bote de 5 metros e motor de popa e recuperaram uma outra embarcação da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), roubada na manhã do dia 17, no Lago Coari Grande.

De acordo com os PMs, por volta das 8h da quarta (17), eles receberam ligação de um funcionário da Funasa informando que uma quadrilha com cinco indivíduos abordaram e roubaram uma embarcação do órgão que prestava serviço nas comunidades ribeirinhas.

Buscando informações com ribeirinhos, por volta das 15h, os policiais seguiram uma pista até os suspeitos. Durante a fuga, os infratores naufragaram a embarcação e embarcaram em um motor de popa do tipo rabeta.

Quando os policiais se aproximaram do motor, os infratores entraram dentro de uma mata de igapó fechada e seguiram nadando. Os policiais cercaram a área, porém os infratores não haviam sido localizados até a noite.

No decorrer das buscas, a polícia conseguiu encontrar o acampamento dos assaltantes. No local, encontraram três reservatórios de combustíveis para motores de popa, um celular em que puderam identificar parte da quadrilha, e diversas roupas, supostamente roubadas das vítimas.

Somente na manhã da quinta (18) ao retornarem ao local, os policiais conseguiram apreender os dois menores envolvidos nos crimes.

Com informações da assessoria