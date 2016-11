Apreendidas 12 toneladas de alimentos vencidos em frigorífico no João Paulo; um homem foi preso

O comerciante Almiro Jacob dos Reis, 45, foi apresentado à imprensa na manhã desta terça-feira (8), por volta das 10h, na sede da Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Ele foi preso por envolvimento na comercialização de produtos alimentícios impróprios para consumo em estabelecimentos comerciais na cidade.

O homem foi preso em flagrante por policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfv), ontem (7), na rua Abóbora do Mato, Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade. Ele foi interceptado no momento em que estava a caminho da câmara frigorífica dele, localizada na rua Ruy Adriano de Araújo Jorge, bairro João Paulo, naquela mesma zona de Manaus.

“No frigorífico apreendemos, aproximadamente, 12 toneladas de alimentos perecíveis, entre eles frios, como queijo, presunto e salame, além de caixas de frango e peças de carnes, alguns com a data de validade vencida e outros já com aspectos apodrecidos, sendo considerado crime à saúde pública”, declarou Adriano Felix.

Conforme o titular da especializada, no momento de fazer a entrega dos produtos já encomendados, desligava o refrigerador que transportava os alimentos, forçando um descongelamento da carga, que ao chegar ao comprador, acabava rejeitada.

Em seguida, o seguro era acionado para pagar pela mercadoria, que deveria ser enviada para incineração, o que não acontecia, pois os produtos acabam reaproveitados e revendidos, mesmo impróprios para consumo.

Adriano Felix disse, ainda, durante a coletiva de imprensa, que as investigações em torno do caso irão continuar, porque ele acredita no envolvimento de outras pessoas na prática criminosa. No prédio da delegacia, Almiro foi autuado em flagrante por crime contra relações de consumo.

Ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, o infrator será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Portal EM TEMPO