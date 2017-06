Appio Tolentino diz que fará trabalho técnico e não político na Suframa

“Conheço chão de fábrica e somos apenas catalizadores do desenvolvimento industrial, a estrela da festa são as empresas”, assim classificou o cenário que terá pela frente, o engenheiro e advogado tributarista, Appio da Silva Tolentino, como novo titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). A nomeação foi publicada na manhã desta sexta-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU).

A nomeação de Tolentino já havia sido especulada nos bastidores imediatamente após a exoneração de Rebecca Garcia há nove dias atrás. Averso à política, Tolentino afastou qualquer indício de nomeação ligada ao senador Omar Aziz (PSD) e declara “sou apenas um técnico focado em desburocratizar e facilitar o desenvolvimento industrial”.

Appio é funcionário público há 30 anos na área de incentivos fiscais e desenvolvimento econômico, foi secretário executivo de desenvolvimento econômico na Secretaria de Estado de Planejamento Desenvolvimento Econômico e Tecnológico (Seplanct-AM). “Sou apenas técnico e na minha cabeça penso como técnico. Me sinto preparado e de mangas arregaçadas”, completa.

Pela parte da manhã, Tolentino já estava recebendo e-mails dos técnicos da Suframa, debruçado em cima de informações de tarefas que eram necessárias fazer com urgências. Segundo ele a prioridade é dar celeridade, desburocratizar e valorizar a indústria do Amazonas.

A nova gestão acredita que é necessário trazer novas industrias e trabalhar firme na atração de mais investimentos e em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). “É um desafio muito grande, um órgão de uma importância enorme para a região e Amazônia ocidental, essa missão é árdua”, analisa.

