Apostador de Manaus ganha mais de meio milhão de reais em sorteio da Lotofácil

Um morador de Manaus e outros apostadores acertaram as quinze dezenas do concurso 1433 da Lotofácil, sorteado nesta quarta-feira (9) pela Caixa Econômica Federal, e levarão R$ 574.057,40 cada um.

De acordo com a Caixa, as apostas ganhadoras foram registradas em Manaus (AM), Carapicuíba (SP) e Taquaritinga (SP). Os números sorteados foram: 03 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25.

Veja as outras faixas do rateio:

14 acertos

505 apostas ganhadoras, R$ 1.499

13 acertos

18.120 apostas ganhadoras, R$ 20

12 acertos

203.594 apostas ganhadoras, R$ 8

11 acertos

990.252 apostas ganhadoras, R$ 4

Folhapress