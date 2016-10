Aposta da Rede, Clécio Luis é reeleito prefeito de Macapá

Clécio Luis (Rede) foi reeleito prefeito de Macapá no segundo turno das eleições municipais, realizadas neste domingo (30).

O resultado nas urnas manterá Macapá como a única capital administrada pelo partido da ex-senadora Marina Silva.

Clécio Luis, 44, liderou todas as pesquisas de intenção de votos desde o início da campanha eleitoral e angariou a maior coligação –com sete partidos, entre eles, DEM, PSDB e PCdoB.

De acordo com a última pesquisa Ibope, divulgada nesta última sexta-feira (28), Clécio registrou 61% das intenções de votos válidos, contra 39% do ex-senador Gilvam Borges (PMDB). A margem de erro é de quatro pontos percentuais.

Clécio foi eleito prefeito de Macapá em 2012 pelo PSOL, mas trocou de partido após firmar uma aliança com o DEM, que financiou 95% dos gastos de sua atual campanha.

Em troca, o DEM espera o apoio do ex-socialista ao senador Davi Alcolumbre, provável candidato ao governo do Amapá, em 2018.

Neste pleito, o candidato reeleito prometeu construir 11 escolas, terminar a entrega de dez creches (promessa não cumprida integralmente em seu mandato anterior) e municipalizar o serviço de iluminação pública de Macapá, hoje controlado pelo governo do Estado.

Formado em geografia pela Unifap (Universidade Federal do Amapá), Clécio Luis terá como vice Telma Adriana Nery Paiva (DEM), atual vereadora de Macapá.

A capital de 465.495 habitantes tem 277.689 eleitores. O dia de votação foi considerado tranquilo, com apenas três urnas substituídas. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá também registrou 15 denúncias de crimes eleitorais.

Por Folhapress